‘MILANOVIĆ JE KRE**N’ Rudan isprovocirana na srpskoj televiziji: ‘Ma jesi ti normalan? Tko si ti!’

Autor: Dnevno.hr/T. Š.

Spisateljica Vedrana Rudan gostovala je u emisiji srpske voditeljice Jovane Joksimović, supruge poznatog pjevača Željka Joksimovića, gdje je predstavljala svoju novu knjigu ‘Doživotna robija’.

Jovana je upitala Rudan da pojasni to stanje u Hrvatskoj u kojemu se najavljuju poskupljenja i glad. Upitala je kako takvo te najave objašnjava Milanović.

“Milanović je kreten. To je opće poznato”, rekla je Rudan, na što je voditeljica upitala zašto tako govori o hrvatskom predsjedniku.





“Nemojte ‘što tako’! Pazite, ako on, pustimo sve njegove ispade, sve njegove psovke, sve gluposti koje je izjavio od kad ga, nažalost, imamo kao predsjednika, ako on kaže da ili će BiH ući u NATO ili će on zabraniti Finskoj i Švedskoj da uđu u NATO, onda vi vidite da imate bolesnika. On Finskoj poručuje ‘zašto penkalo ubadate u oko medvjedu’. Ma jesi ti normalan? Tko si ti!”, zagrmila je Rudan.

Upitana što o tome kaže i premijer Plenković, Rudan je rekla da i premijer i predsjednik “misle da nisu plaćeni da objašnjavaju”, a potom je ‘nagazila’ i premijera:

“Isto tako i nesposoban i prost kao Milanović i još gori od njega, jer Plenković ima moć, a ovaj je samo brbljavac”, komentirala je Rudan.

Provokacija u studiju

U jednom su se trenutku Vedrana i Jovana malo provocirale, no sve je završilo u šaljivom tonu.

“Dođite ako nemate što raditi. Ona će meni sada potpisati knjigu, ja uvijek volim pročitati što mi je napisala, uvijek je to nešto…”, rekla je Joksimović, na što joj Rudan nije ostala dužna.









“Još kad biste i knjigu pročitali… Ali to je previše, nećemo sada pretjerivati. Vi ćete potpis pročitati”, odgovorila je Rudan.

“Ovo je moja emisija, ja sam urednica. Reklame!”, rekla je Vedrana u šali, referirajući se na Jovaninu nedavnu izjavu u emisiji, kada joj je gost bio lider pokreta Oslobođenja Mlađan Đorđević, a sukobili su se oko Aleksandra Vučića.

Vedrana Rudan dodala je da je sebi obećala ‘da će biti fina i da neće reći ništa provokativno.’ “Hvala vam na toj samokontroli”, odgovorila joj je Jovana Joksimović.

Rudan je tada krenula pisati posvetu, ali opet su pale šale na račun voditeljice. “Napisat ću ovdje Ivani najvećoj, mislim, ja to uvijek prevedem. Da napišem Ivani ili Jovani?”, našalila se Vedrana, na što je voditeljica odgovorila da je često zovu i Jelena.

“Napisat ću ipak Jelena, žena koja ima. Dakle, Jeleni najvećoj”, govorila je Rudan tijekom potpisivanja knjige.