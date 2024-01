Milan Popović o Severini: ‘Još uvijek ne znam što sam napravio pogrešno’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

U utorak je odjeknula vijest o tome kako će sin naše pjevačice Severine Vučković i srpskog poduzetnika Milana Popovića, pripasti u potpunosti ocu, dok bi pjevačica trebala dobiti termine za viđanja sa sinom.

Severina je poručila da će se nastaviti boriti sa skrbništvo nad sinom Aleksandrom. Riječ je o sudskom procesu koji je trajao šest godina. Prije gotovo dvije godine, Popović se za portal Dnevno osvrnuo na svoju vezu sa Severinom, ali i sudskom procesu koji je upravo dobio novi epilog.

“Ja sam vjernik i sve što se događa u našim životima shvaćam kao jedno iskustvo, lekciju koja je u svakom slučaju korisna za naš daljnji život. Tako isto i ovu vezu smatram kao jedno korisno iskustvo, kakvo god da je bilo, i iz toga sam mnogo naučio i kasnije mi se u životu mnogo lijepih stvari događa zahvaljujući tom iskustvu”, rekao je Popović.

“Život je tako htio”

Tada nam je komentirao i neobičnu situaciju o kojoj su pisali gotovo svi mediji u regiji, kada mu je bivši Severinin suprug, Igor Kojić zapalio crnu svijeću pred domom u Zagrebu.

“Ja sam pročitao iz ovih medija koji aktivno promoviraju Severinu i koji aktivno napadaju mene, da smo Igor i ja bili neprijatelji i da smo se sad odjednom pomirili. Igor Kojić i ja nikad nismo bili neprijatelji. Niti smo bili suparnici, niti smo bili konkurencija jedan drugom. Znači, život je tako htio da je Igor Kojić bio taj koji je najviše vremena provodio s našim sinom. Ja nisam mogao provoditi više vremena sa sinom jer sam bio ograničen sudskom presudom, Severina zbog svojih obaveza, tako da je praktično sva skrb nad djetetom pala na Igora Kojića. Ludo bi bilo da ja od takvog čovjeka pravim sebi neprijatelja. To što je Igor napravio s to svijećom, obzirom da sada znam cijelu situaciju, njegov stav i njegovo iskustvo, njegov doživljaj odnosa sa Severinom, ne zamjeram mu ni malo za tu svijeću jer mi je potpuno jasno što se dogodilo i mislim da je i njemu jasno. Koliko je njemu žao za to što se dogodilo, toliko je i meni žao da je morao tako nešto napraviti”, rekao je Popović.

Na ideju da se pomiri sa pjevačicom, odnosno da svoje razmirice riješe mirnim putem, ustvrdio je kako smatra da to nije moguće.

“Mislim da to nije stvar vremena već da će s vremenom situacija biti sve gora. Ne zbog mene, ne zbog onoga što ja radim, ne zbog Igora i onoga što Igor radi, već jednostavno postoje neki objektivni čimbenici zbog kojih je situacija nepopravljiva ukoliko se ne umiješa struka”, rekao je Popović.









“Ne slažem se s načinom i pristupom”

Komentirao je i Severinu kao majku. “Severina bezuvjetno voli svoje dijete i Severina definitivno tom djetetu pruža tu majčinsku ljubav koja je njemu potrebna. Je li to dovoljno za nekoga da se okarakterizira da bude kompetentan i dobar roditelj, nisam baš siguran. Postoji jako mnogo drugih elemenata koji su bitni da se netko okarakterizira kao dobar roditelj osim te osnovne ljubavi prema svom djetetu.









Ne slažem se s načinom i pristupom kako Severina pristupa roditeljstvu i čini mi se da to čini na štetu, svjesno ili nesvjesno, ali što god da radi, kako god da radi, sad ovo u posljednje vrijeme, čini to na štetu svog djeteta”, zaključio je Popović.

U to vrijeme Popović je bio usmjeren upravo na odluku vrhovnog suda o kojoj se danas piše.

“Na vrhovnom sudu se trenutno nalazi naš zahtjev za revizijom odluke koja je donesena u Splitu prije dvije godine i nadam se da će vrhovni sud utvrditi nepravilnosti koje su više nego očigledne da su se dogodile kod donošenja te odluke u Splitu. Sad imam još puno više detaljnih informacija kako se utjecalo na donošenje te odluke u Splitu čime ću se baviti u narednom periodu. Nadam se da će prilikom ispravljanja tih nepravilnosti, kada do toga dođe, da će presuda biti izmijenjena i da će se dijete vratiti meni gdje mislim da, obzirom na sve okolnosti i na ponašanje majke, i pripada”, kazao je tada Popović.

“Strah od ostavljanja”

“Ja još uvijek ne znam što je to što sam ja napravio pogrešno i ja još uvijek ne znam što je to što Severina hoće i želi postići kako bi se mi dogovorili oko našeg zajedničkog skrbništva nad našim djetetom. Ono što je zanimljivo i što sam primijetio, ne ja samo, nego i struka, je da kod Severine postoji jako izražen strah od ostavljanja, od biti ostavljena, a što između ostalog dokazuje i njena nedavna izjava da je njena najomiljenija pjesma “Ostavljena.” Tako da, mislim da taj njen strah od ostavljanja, kako je jedan psihijatar izjavio, to je ono što se njoj u životu i događa na kraju jer svima nama se obično dogodi ono čega se najviše bojimo i taj njen strah od biti ostavljena je nešto što je sputava da donosi razumne odluke koje bi bile u najboljem interesu našeg djeteta”, zaključio je Milan Popović.