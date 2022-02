MIA NEGOVETIĆ UOČI NASTUPA NA DORI: ‘Imam svoje stavove i držim ih se pa kud puklo!’

Autor: T. Š.

Srca Hrvata osvojila je izvedbom himne 2015. godine na mimohodu povodom “Oluje”, a u subotu će se pokušati izboriti za pobjedu kojom bi mogla osvojiti cijeli svijet. Mia Negovetić večeras će nastupiti na Dori s pjesmom ‘Forgive me (Oprosti )’, a uoči nastupa fanovi su dobili priliku upoznati detaljnije ovu uspješnu glazbenicu mlađe generacije.

Njen glazbeni uspod krenuo je još kad je imala svega trinaest godina, a danas vodi uspješnu karijeru. Primjerice, jedan od njenih posljednjih angažmana bio je u novom Disneyjevu crtiću ‘Encanto: naš čarobni svijet’ u kojemu je Mia posudila glas glavnoj junakinji Mirabel.

Pobjeda nije prioritet

Iako se nalazi među ovogodišnjim favoritima Dore, pjevačica je u razgovoru za tportal istaknula kako ne gleda na pobjedu, već to da se dobro zabavi, upozna nove kolege i prenese publici emociju kroz pjesmu. Drago joj je što je publika već prepoznala njenu pjesmu, no ističe da ne želi nikoga razočarati.

Smatra da je upravo njena emocija to što osvaja publiku.

“Rekla bih da je to iskrenost mojih emocija na sceni i općenito. Nikada se nisam pretvarala, uvijek sam bila u skladu sa svojim emocijama i puštala ih da dođu do publike kroz sve svoje pjesme. Nezamislivo mi je pjevati bez emocija, pa u svakoj pjesmi, bila moja, bila nečija druga, pronađem značenje za sebe i pokušam se poistovjetiti s tekstom”, zaključila je mlada pjevačica.

Mia privatno

Oduvijek je voljela show i scenu te je zahvalna što je imala priliku početi se baviti onime što voli od rane mladosti. No, iako voli ‘svjetla reflektora’ to je samo kada je u pitanju njena karijera. Privatan život ne želi dijeliti javno te živi prilično mirnim životom. Ne pazi pretjerano na prehranu, no osim pjevanja, bavi se brojnim aktivnostima kojima održava kondiciju, dok rapoloženje podiže filmom, serijom ili običnom šetnjom.









Kad je upitana o svom dečku, izjavila je “kakva je ljepota u toj privatnosti koju moraš podijeliti s ostalima da bi tebi bila lijepa?” a za tportal je pojasnila svoje stajalište.

“Jednostavno je držim za sebe. Na privatna pitanja ne odgovaram i ne objavljujem svoju vezu i nikakve detalje o njoj na društvenim mrežama, tu i tamo pokoju sliku ako je u pitanju nešto lijepo i spontano. Eksponiranje veze online nema mi nikakvog smisla, ne volim općenito cijeli taj virtualni svijet u kojem ne znaš što je pravo, a što je lažno i ništa ne drži vodu, tako da je najbolje vjerovati samom sebi i svojim iskustvima, barem ja tako radim. Privatnost se lako sačuva ako zaista to želiš, a meni nema ništa bitnije od zdravog i normalnog odnosa”, zaključila je Mia.