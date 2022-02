Mia Dimšić odgovorila na optužbe za plagiranje: ‘Očekivala sam to od određenog dijela ljudi’

Nakon optužbi da je pobjednička pjesma Dore, ‘Guilty Pleasure’, mlade glazbenice Mije Dimšić plagijat pjesme ”Willow” američke kantautorice Taylor Swift, o optužbama se očitovala i sama pjevačica.

Mia je najprije otkrila da nastup neće drastično mijenjati, ali da će biti iznenađenja jer se treba prilagoditi puno većoj bini koja zahtjeva i drugačiju scenografiju. Pjesma inače sadrži autobiografske elemente koji se dotiču Mijinih ljubavnih situacija iz tinejdžerskih godina.

“Monogamija? Možda ljudski mozak tako uopće ne funkcionira”

“Nekad se pitaš koja je zapravo osoba s kojom trebam biti. Kako to znati? Kako to obećati? Ta neka pitanja oduvijek me fasciniraju. Pitanje uopće monogamije kao takve, nečeg što je prisutno u ljudskom društvu, a možda ljudski mozak tako uopće ne funkcionira. Samo smo odgojeni u tom smjeru. Da li sad treba otići u suton kad vidiš nekog tko ti je fatalan ili samo neka tvoja iluzija koja će se rasprsnuti? Trebaš li se držati neke sigurne luke? Trebaš li riskirati u životu? Evo mene to jako, jako zanima”, smatra 29-godišnja glazbenica.

“Očekivala pljuvanje određenog dijela ljudi”

Što se tiče optužbi za plagiranje, Mia se njima kaže, ne zamara. Bila je spremna na reakcije, pa tako i one negativne.









“Očekivala sam, da u slučaju ako pobijedim na Dori, bila sam spremna da sljedeći dan ide nekakva bombastična vijest, a sad što će to biti, ja nisam mogla pogoditi, ali činjenica je da sam se pripremila da uvijek mora ići pljuvanje od određenog dijela ljudi i to sam jako bezbrižno primila jer nešto moralo biti. Ako je već nešto moralo biti, bolje da je ovako nešto nego nešto treće”, priznala je glazbenica Dimšić.

Polufinale Eurosonga na kojem će nastupiti Mia održat će se 14. svibnja u Torinu.