Meteorologinja iz Dobro jutro, Hrvatska progovorila o neobičnom strahu: ‘Doživjela sam šok’

Autor: M.T.

Na službenoj stranici emisije “Dobro jutro, Hrvatska” objavljen je video u kojem je predstavljen novi član meteorološkog tima, Katarina Katušić. U videu su gledatelji mogli saznati detalje o njezinoj prvoj prognozi, njezinim strahovima i omiljenim hobijima.

Katarina Katušić, rođena 1996. godine u Splitu, svoju je prvu prognozu odradila izuzetno uspješno, što su potvrdili brojni pozitivni komentari ispod videa. “Super ste odradila svoj prvi uradak, baš ste mi se dopala, ugodan glas i stas. Sretno,” glasio je jedan od komentara podrške. Katarina je izjavila da je zadovoljna kako je prošla njezina prva prognoza te da je sve proteklo najbolje moguće.

Nakon završetka osnovne i srednje škole u Splitu, Katarina je na PMF-u upisala preddiplomski studij inženjerske fizike. Kasnije se preusmjerila na fiziku okoliša. Po završetku studija preselila se u Zagreb gdje se zaposlila kao prognostičarka na DHMZ-u. Na pitanje kako su je prihvatili kolege, Katarina je odgovorila: “Dobro su me prihvatile s obzirom da dolazim s drugog fakulteta, ali da, zadovoljna sam, prihvaćena sam i kao da sam doma.”

Katarina ima brojne interese

Iako se bavi prognoziranjem, Katarina se boji grmljavine. Taj strah vuče korijene iz djetinjstva kada je s 12 godina munja udarila blizu njezine kuće, probudivši je iz dubokog sna. “Pa negdje s 12 godina sam doživjela šok kada je munja udarila neposredno u blizini moje kuće i probudila me iz dubokog sna i od tad se bojim.”, odgovorila je Katarina. Osim strahova, Katarina ima i velike interese, među kojima je Formula 1. Ova ljubav traje već više od desetljeća, a fascinacija sportom proizlazi iz povezanosti s fizikom i strojarstvom.

Prošle godine, Katarina je detaljno objasnila proces izrade vremenske prognoze za cijelu Hrvatsku. Kao dežurna prognostičarka u DHMZ-u, prvo pregledava trenutnu sinoptičku situaciju, uključujući kišu i naoblaku, te koristi modele za sastavljanje prognoze. “Nekad je ta situacija zahtjevnija, nekad ne, nekad traje više, nekad manje vremena. No u roku od kojih 15 minuta do pola sata, prva bi prognoza već trebala biti na web stranici.”, objasnila je.

Iako većinu informacija prognostičari imaju u elektronskom obliku, papirnate karte i dalje igraju značajnu ulogu. Katarina ističe da su karte dostupne i na računalu, no one na zidovima ostaju važan alat u svakodnevnom radu. “Sve karte su mi dostupne i na računalu, one pokazuju visinsku situaciju i prizemnu situaciju, kako izgleda naša atmosfera i kako će se ona ponašati idućih dana i govori o tome kakvo će vrijeme biti”, objašnjava Katušić.