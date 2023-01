‘MENI JE U TOM TRENUTKU LAKNULO’: Glumac otkrio detalje smrti Magi iz EKV-a, svjestan da bi mogao mnoge razljutiti

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Srpski glumac Svetozar Cvetković gostovao je u emisiji “Što sam tebi i tko sam sebi” je progovorio o klavijaturistici Margiti Magi Stefanović, klavijaturistici EKV-a koja je umrla 2002. godine od posljedica konzumiranja narkotika, a s kojom je bio vrlo blizak prijatelj. Cvetković je istaknuo da ju je pokušao spasiti od pakla droge, no u tome nije uspio, a svo vrijeme najteže mu je padalo gledati kako propada.

Cvetković je Magi opisao kao izrazitu inteligentnu osobu. Rekao je kako je bila jedna od najboljih učenika glazbene škole zajedno s Ivom Pogorelićem te kako je dobila poziv za nastavak školovanje u Moskvi, no njena majka to nije dozvolila. “Ne da optužujem njenu majku, ali njena majka je bila baš ono što se kaže stroga majka”, rekao je. i istaknuo kako je bila jedna od najboljih studentica arhitekture zbog čega je dobila poziv za studiranje u Japanu, no na isti se isto nije odazvala.

Opisao je trenutak kada mu je priznala da je ovisnica. “Ona je meni pokazala šake i ubode. To mi je i sada neugodno govoriti, ali to je upozoravajuća činjenica i ako nekome mogu nešto uputiti iz toga jest da se nešto što sam najljepše u životu doživio, što se tiče bilo koje osobe s kojom sam bio blizak, potpuno urušilo s tim tragovima uboda, koji nisu postojali samo na šakama, nego i na njenim stopalima. Tome se zapravo nije vidio kraj”, ispričao je Cvetković, svjestan kako bi se mnogi mogli naljutiti što je ispričao te detalje, ali smatra da su važne kako bi druge upozorio na opasnost koja vreba u nečemu nakon čega, kaže, nema budućnosti.





Cvetković je otkrio kako je doznao da je Magi preminula nakon što je odigrao predstavu “Tajna crne ruke”. Navodi da mu je neka djevojka preko kolegice ostavila kratku poruku:”Magi je umrla.”

Kaže kako je najtragičnije osjećanje koje je imao bilo to što mu je u tom trenutku laknulo, jer je svo vrijeme “suosjećao i osjećao težinu tog života i načina kako se odvijao.”

“Njihov stan je imao 50 kvadrata, a više od trećine tog stana zauzimao je koncertni klavir. Znači, iz svega toga je ona završila u jednoj garaži u Borči i odatle na Infektivnoj klinici u Beogradu i u Domu stare, gdje je naprosto nestala. To je najtragičnija sudbina s kojom sam se ja susreo i s kojom sam bio jako blizak sve te godine”, zaključio je.