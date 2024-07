Melania Trump iznenadila intimnim detaljima o Trumpu: U mladosti je imala vruće slovenske romanse

U jeku predsjedničke kampanje, a posebno nakon atentata na Donalda Trumpa i kada su se emocije malo smirile, oči čitavog svijeta okrenule su se prema njegovoj supruzi Melaniji. Šuška se kako Melania Trump, u slučaju da Trump ponovno postane predsjednik SAD-a, planira prekinuti još jednu dugu tradiciju.

Nakon što je prekršila tradiciju dugu 70 godina ne pozvavši Jill Biden u posjet Bijeloj kući prije nego li su iselili iz nje, sada se šuška da Melania ne planira živjeti s Trumpom u Bijeloj kući ako ponovno postane predsjednik, čime bi prekinula tradiciju staru dva i pol stoljeća.

No, mnogi svjetski mediji pišu kako zapravo takva odluka ne bi trebala nikoga čuditi, jer se Melania više puta jasno pokušala distancirati od politike, a kada su u pitanju nagađanja o tome da se distancirala od Trumpa, mnogi se prisjećaju njene izjave CNN-ovom voditelju Andersonu Copperu u listopadu 2016. godine, nakon što je objavljen zloglasni ”Access Hollywood’ video, u kojemu je Trump govorio kako možete imati sve žene samo ako ih dovoljno čvrsto zgrabite za njihovo najosjetljivije mjesto, da ju nitko ne treba sažalijevati i da se zna brinuti za sebe, odnosno da nema potrebe biti ‘oslobođena’ od svog supruga.

Radijski poziv

Prije negoli se udala za Donalda Trumpa, Melania je počela raditi kao modela kada je imala samo 16 godina i to kada ju je uočio fotograf Stane Jerk. Sa 28 godina preselila je u New York. Donalda Trumpa upoznala je 1998. Javnost je krajem 90-tih Trumpa smatrala umišljenim i bogatim ženskarošem, a svi su bili uvjereni kako mu je Melania tek prolazna avantura. Mnogi se sjećaju kada je popularni radijski voditelj Howard Stern 1999. godine ugostio Donalda preko telefonske veze. Tada je u svojoj emisiji cijeloj Americi otkrio da je upravo u stanu sa supermodelom Melanijom Knauss.

Na telefon je Donald pozvao Melaniju, koja je Sternu tajne njihovog seksualnog života. Američka je javnost tada saznala kako Melania obožava tange, ali i da par vodi ljubav nekoliko puta dnevno. Osim toga, sadašnja Prva dama SAD-a u razgovora za radio priznala da je oskudno odjevena. Trump je rekao: “Zapravo je gola”, dok se ekipa na radiju smijala.

Melania i Donald Trump vjenčali su se 2005. godine na Floridi, a na njihovoj su svadbenoj svečanosti bili, između ostalih, Hillary Clinton, Bill Clinton, Heidi Klum, P. Diddy, Shaquille O’Neal i Rudy Giuliani. Trumpu je to bio treći brak, nakon Ivane Trump (rođenog prezimena Zelníčková) i Marle Maples.

“Moj život je, za mene, normalan”

Melania je nekoliko puta istaknula kako je sa svojim suprugom u dobrim odnosima, no da je njen glavni prioritet u životu sin Barron kojeg je rodila 2006., u trenutku kada je imala 35 godina, a ne politika.









“Moj život je, za mene, normalan. Možda neki ljudi to ne bi pomislili, no tako je. Poznajem svog supruga i imamo odličan odnos. Oboje smo vrlo neovisni, znamo koje su naše uloge i time smo zadovoljni. Mislim da nema potrebe provoditi sa svojim suprugom svaku minutu svakog dana”, rekla je Melania Trump svojevremeno i pojasnila: “Oboje bi trebali raditi ono što im je strast i potom se nalaziti ujutro i navečer, dijeliti i iskusiti život i uz sve to dobro se zabavljati. Znate onu izreku, ‘radi marljivo i igraj jače?’, to je ono što mi radimo.”

Kada su u pitanju Melanijine ranije veze, tu je priča nešto zamršenija. Spominje se nekoliko imena. Prema Tajnama putnih pića Miljenka Mitrovića, golfer Damjan Božić bio je njen prvi dečko.

Vruće ljetne romanse

“S nama za stolom, preko puta nje, sjedi golfer Damjan Božić. “On ti je prvi dečko Melanije Trump. Ljubav iz školskih klupa”, šapnu mi frend i doda kako još ima sačuvana njena pisma, piše Mitrović, prenosi Večernji.









Pisalo se i o Slovencu Juri Zorčiću, Melanijinom bivšem dečku koji je u jednom intervjuu za ABC otkrio kako su se upoznate te kakav je dojam ostavila na njega.

“Melania nikada nije bila tipična slovenska cura”, rekao je ispričavši kako ju je sreo na ulici njezinog rodnog grada Novog Mesta, sedam godina prije nego što je upoznala Donalda Trumpa. “Upoznali smo se kao u filmu. Bio je vrući ljetni dan 1991. godine. To je bio početak nove političke ere za nas, grad je bio prazan, blokirala ga je vojska”, prisjetio se i dodao: “Bio sam na svom motoru, a ona je hodala ulicom. Prošao sam pored nje i pomislio: Tko je ova predivna cura? Toliko je lijepa, moram se okrenuti i pratiti je”.

Otišli su na kavu i započeli vezu, a ljeto su proveli uživajući s prijateljima na jadranskoj obali. Iako su u vezi bili samo nekoliko mjeseci, bivša prva dama SAD-a ostavila je snažan dojam na njega. “Bio sam impresioniran njezinom ljepotom od prvog trenutka. Bila je lijepo odjevena i ponašala se otmjeno. Ona je vrlo posebna, to je prava istina”, rekao je. “Bila je modno osviještena i htjela je živjeti u Italiji, Francuskoj”, ispričao je dodajući kako se ipak iznenadio kad je doznao da se odselila iz Slovenije.

Zorčić je ispričao kako je 2000. sreo Melaniju u New Yorku i ostao iznenađen što je pričala s njim na engleskom jeziku. “Upitao sam je: Jesi li zaboravila da si Slovenka?” prisjetio se.

I slovenski novinar Peter Butoln svojevremeno je govorio o vezi s Melanijom, dok je ona živjela u Sloveniji. “Bili smo u vezi tri mjeseca. Završila je škola i ljeto je bilo pred nama. U to vrijeme cijela se ekipa okupljala na Tromostovlju u Ljubljani. I Melania je došla sa svojom ekipom. Ja sam išao u gimnaziju, a ona je bila u srednjoj školi za dizajn. Ja sam imao 18 i pol godina, a ona 17. Ljubljana je mala, svi smo se znali, i naravno da odmah zapaziš novo lice u društvu. Bila je lijepa, bila je vitka, ja sam malo popio i napravio prvi korak. Tako je krenulo. Došao bih po nju u stan. Bio je to mali stan, jednosobni. Ona je tamo živjela sa sestrom Ines, koja je bila četiri godine starija. Prvo su živjele s ocem u iznajmljenom stanu, a onda im je otac kupio stan. Ona je dva puta bila u mom stanu. Bilo nam je lijepo, onako mladenački. Nije voljela duge izlaske, nije pila alkohol, kao druge djevojke. Željela je biti odmorna na snimanjima. Naše druženje prekinula je vojska koju sam služio u Jastrebarskom. Otad se nismo čuli”, rekao je Butoln za srpske medije.