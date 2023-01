‘MEDIJI SU AJKULE! TU NEMA SUOSJEĆANJA!’ Anđa Marić rekla što misli: ‘Sve vani je laž, unutra je prava istina’

Autor: Tea Šojat

Prije devet godina Anđi Marić dijagnosticirana je multipla skleroza. Ni domaći ni strani neurolozi nisu imali dobre prognoze, no umjesto da je završila nepokretna i bez volje za životom, pjevačica i spisateljica danas ponosno može svima pokazati i podučiti ih kako živjeti zdravo i sretno. Zato je osnovala i svoju Malu školu za veliki život, kako sama kaže, ‘školicu za osobni razvoj’.

Javnost je Anđu prvi put primijetila kada je kao 22-godišnjakinja osvanula jumbo-plakatima kojima se reklamirao sok. Nije bila ni svjesna pažnje koju je privukla, jer ju je samo zanimao njen bend. Iako je već imala grupu Flare, Anđa se natjecala i na izboru za Miss Hrvatske 1998. godine. Kako nam je otkrila jednom prilikom, prijavila se na izbor jer bend nije mogao pronaći izdavača. To je bio način da predstavi sebe i svoju glazbu. Nije ni slutila da će postati druga pratilja i u konačnici se ozbiljnije okušati u manekenskoj karijeri. Naime, manekenstvom se bavila od svoje 16. godine, a njena agentica je bila Tihana Harapin Zalepugin, no do tog izbora nije mislila da bi ju manekenske vode mogle više povući.

Nakon što je zatrudnjela, bend Flare, koji je do tada izdao samo jedan album „Srebrni“, nagrađen Crnim mačićem i Porinom, se raspao. Uslijedila je borba s bolešću, a potom ponovno okupljanje Flarea, kojeg danas čine ona i njen brat Jerko.





Zbog supruga se preselila u Sloveniju. Brak nije dobro završio, uslijedila je teška borba za skrbništvo nad sinom, a onda i bolest.

“To je bilo točno dvije godine nakon što je počela moja borba za skrbništvo i taj stres je odgovoran za kompletno razaranje mog zdravlja, pravi break down mog imuniteta zbog stresa i krivnje koju sam osjećala. Imala sam osjećaj da je cijeli svijet protiv mene, a kada su mi dali dijagnozu multipla skleroza, ljutila sam se na svoje tijelo što me je i ono izdalo i kada nemam njega, nemam baš nikoga više”, rekla nam je Anđa ranije ove godine.

Smatra da je najučinkovitija metoda izlječenja ljubav i snaga koju iz nje crpimo, što je bila i glavna tema našeg razgovora kada smo se susreli na popularnom talk-showu “Ženska priča“, voditeljica, komičarke i spisateljice Marijane Perinić.

“Kada si prožet emocijama niske frekvencije koje izviru iz straha, čini ti se da je cijeli svijet protiv tebe, da je to jedno strašno mjesto koje te želi ubiti, što dobro znam jer sam to osjećala godinama od 2009. do 2015. Ali kada sam počela širiti srce i voljeti sebe – progledala sam. Skužila sam da svijet nije takav, nego sam takva ja koja sam gledala na njega i kako se popravljao moj unutarnji svijet i odnos sa sobom, tako se popravljao i svijet oko mene koji je zapravo samo zrcalo našeg unutarnjeg stanja. Ne možeš vjerovati u svijet ako ne vjeruješ u sebe. Kada sam istinski zavoljela sebe, tada je i cijeli svijet počeo zrcaliti koliko me voli”, ističe Anđa i dodaje:

“Najučinkovitija je metoda reći samome sebi: “Volim se, volim se, volim se”, jer tijelo je podešeno na ljubav otkad smo se rodili. Ljubav je bila prva emocija koju smo iskusili. Nisam ja za inat prohodala, nego sam za inat ostala uvijek aktivna. Da, bila sam jako slabo, ali, evo, jedina metoda ljubavi prema sebi od koje sve kreće pokazala je da ništa u našem tijelu ne može funkcionirati ako srce ne regulira emocije i sve organe. Sve kreće od toga, a ja sebe nisam voljela u onom braku.”

‘Kakav utjecaj na snagu žene imaju muškarci?









Najviše utjecaja na snagu žene ima otac. Ali ne možemo ih optuživati, jer svaki otac čini najbolje što može iz resursa koje ima. Ali apeliram na nove dečke, na nove muškarce, na mlade muškarce koji su sinovi nekih žena mlađih, nekih drugih operativnih sistema, da osnažuju svoje djevojčice i onda se nikad neće događati loši brakovi, ostanak u lošim vezama, na lošim radnim mjestima i tako.

*Kakvu ulogu imaju žene u kreiranju snage vlastite djece, koja je njihova najveća odgovornost?

Dijete nikad ne sluša ono kako ti radiš, nego te gleda i snima ono kako ti radiš. I znam da je najveća odgovornost žene da na svom vlastitom primjeru pokazuje ono što želi naučiti svoje dijete.









*Kada ste se osjećali najranjivijom?

Ranjivo sam se osjećala jer mediji su ajkule. Oni love klikove, love lajkove,…Tu nema suosjećanja i dugo mi je trebalo da to naučim. Neki moji stariji kolege su mi rekli: Anđo, nikad ne čitaj komentare! Nikad, nikad, nikad…

*Koji komentar pamtite?

Stvarno sam prestala čitati komentare još prije 15 godina, tako da se toga čuvam. Ja jednostavno Više niti ne idem tamo da se mogu povrijediti, jer stvarno, ako sama sebe ne čuvam, neće me nitko čuvati.

*Kada je u pitanju vaše zdravlje. Sjećate li se prijelomnog trenutak kada ste osjetili da ‘nešto nije u redu’? Kako je izgledao taj period u vašem životu?

Meni su upale baš na cijeloj leđnoj moždini na centru za ravnotežu u malom mozgu i meni se vrtjelo jedno osam godina, kao da sam upravo sišla s ringišpila. I 13. ožujka 2012. se svijet počeo okretati i nije stao osam godina. Ali, izdržala sam.

*Jeste li osjećali u tom periodu da vam ne vjeruju, mediji, ljudi…?

Ne mediji, nego ljudi su govorili iza mene: ‘Vidi kako je pijana! Nije čudo da su joj uzeli dijete!’ Ali danas znam da ljudi govore i vide samo ono što njima odgovara. Ako nemaš ljubav u sebi, ne možeš vidjeti lijepo. Ako govoriš: „Gle ju kurva, gle laže,.. „- ti si to, zato to vidiš.

*Od kuda crpite snagu danas?

Iz sebe. Jedina snaga, jedini istinski izvor snage je u tebi. Zaklopiš oči, smiriš se, priključiš se na izvor i sjetiš se tko si zaista ti. Ovo sve vani, to je laž. Unutra je taj svijet i ta prava istina.

Što bi poručili ženama koje su oboljele kao vi, kako pronaći snagu?

Ja sam devet godina bila u krevetu i skrivala sam se od života. Kad je došao potres, pandemija, počela sam razmišljati da možda više neću biti živa i krenula sam. Ja sam uvijek kod coacheva. Uvijek učim od drugih ljudi i zato sada imam školicu za osobni razvoj i sad radim to što su mene učili moji coachevi. Ne možeš očekivati da netko to sam sve prođe, ali postoji pomoć svugdje, ako želiš pomoć. Svakako se mogu se meni javiti, vrlo rado. Ne moraš to prolaziti sama!