Matija Vuica demantirala tvrdnje o Juri pa otkrila detalj koji lomi srca: ‘I to nam je oduzeto’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Modna dizajnerica i pjevačica Matija Vuica progovorila je o posljednjim trenucima provedenim sa svojim životnim partnerom, umjetnikom Juricom Popovićem s kojim je bila u ljubavnoj vezi punih 45 godina. Vuica je demantirala napise kako je Jure znao da mu se bliži kraj, kao i nagađanja da je bio bolestan.

Otkrila je kako su krenule Jurine zdravstvene komplikacije, kako su izgledali njihovi posljednji zajednički trenuci, ali i za čim neizmjerno žali.

“Njegove pjesme nisu značile nikakav oproštaj”

“Jure je od djetinjstva znao imati tako visoke temperature, no nikad ovako dugo. Bila sam uz njega. Temperatura ga je iscrpljivala. Morao se odmarati pa je bio nesretan kad nije mogao odgovoriti nekom od svojih brojnih pratitelja na društvenim mrežama”, rekla je Vuica i dodala kako njegova posljednja objava nije značila kako je znao da se bliži kraj.

“Njegove pjesme zasigurno nisu značile nikakav oproštaj od života, pogotovo ne zbog bolesti. Ponavljam, Jure nije bio bolestan”, istaknula je i dodala kako umjetnici pišu upravo takve stihove kakve je Jure pisao u trećem razdoblju svog života.

“Čekao me. U te tri naše posljednje minute rekla sam mu sve”

U studenom prošle godine Juri se zdravstveno stanje pogoršalo. Posljednjih 14 dana života proveo je u bolnici. Matija je svo vrijeme bila s njim. Spavala je na fotelji uz njegov krevet. Bio je pokretan, pričalu su o raznim stvarima, a još se i dopisivao s prijateljima. Bilo je tako do dana kada su ga morali prebaciti na intenzivnu njegu, iako je Jure govorio kako želi doma. Sam se odjenuo, uzeo svoje stvari i otišao na drugi odjel, a Matija je otišla kući.

“Rano ujutro 28. prosinca pozvali su me iz bolnice i odjurila sam tamo. Čekao me. U te tri naše posljednje minute rekla sam mu sve što sam mislila da je važno. Još se osjećam kao da su nam ukrali taj zadnji dan. Ta jedna noć i njemu i meni puno bi značila. Jedino što imamo je zajedničko vrijeme. I to nam je oduzeto”, s tugom je otkrila Matija Vuica.