Matija Cvek odao počast velikom Oliveru Dragojeviću: ‘Nešto najljepše što sam do sad napravio’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Za mjesec dana peta je godišnjica smrti velikog Olivera Dragojevića, a zvijezda mlade generacije hrvatske glazbene scene, Matija Cvek, novom pjesmom “Zalazak” napravio je svojevrstan hommage Oliveru. Pjesmu ‘Zalazak’ moći ćemo čuti prvi put večeras na trećoj večeri “Melodije Jadrana 2023” na Prvom programu Hrvatske televizije koja počinje od 21:10.

“Mogu reći da je to možda najdraža pjesma koju imam, čak i na novom albumu i da je to možda neki najveći doseg, nešto najljepše što sam do sad napravio”, pohvalio se Cvek u razgovoru za IN Magazin.

“Nekako osjećam, imam dobar osjećaj da će ljudi jako lijepo reagirati”, istaknuo je mladi glazbenik, čiji se hommage velikom Oliveru čuje u svakom tonu nove pjesme.





“Ja sam imao taj jedan kontakt s njim 2013. godine na Runjićevim večerima, Ante Gelo me zvao na taj nastup. To je baš jedan primjer kad sam ja bio totalni klinac, anonimus i imao sam s njim predivno iskustvo gdje je on zapravo jako dobro pratio u to vrijeme šta se događa na sceni i pratio je klince i dao je do znanja da treba njegovat te mlade ljude”, prisjetio se Matija.

Prisjetili smo se Matijine izvedbe velikog Oliverovog hita ‘Majko da li znaš‘ upravo iz te 2013. godine. P0slušajte:

Drugi studijski album respektabilnog mladog glazbenika trebao bi izaći 15. rujna. Zvat će se “Vile se ovdje igraju”, otkrio nam je Matija u nedavnom razgovoru. “Možda mi je ovaj draži od prvog jer je konceptualan. Ima u njemu putovanja, života, ali i zafrkancije”, istaknuo je. Čitajte više: