Matija Cvek konačno komentirao šuškanja da čeka dijete, otkrio sve

Mladi pjevač Matija Cvek (31), konačno je komentirao glasine o tome kako čeka svoje prvo dijete sa partnericom Miriam Cikron. Doznalo se sada kako njihovo prvo dijete uistinu stiže i to već krajem veljače.

“Lijepa je to stvar, odnosno najljepša i to je fokus ove godine, ali i ostatka života. To je ono najbitnije u životu i najljepše i jako se veselim vidjeti samog sebe u toj ulozi. Baš se iskreno veselim. Mislim da ću biti najbolji tata na svijetu”, rekao je pjevač u razgovoru za Jutarnji list.

Hoće li dobiti kćer ili sina, nije još htio otkriti. Ipak, kako je ranije govorio da će privatni život držati podalje od očiju i ušiju javnosti, velik je korak i to što je potvrdio i otkrio kako se osjeća uoči nove životne uloge.

Najbitnije i najljepše u životu

Ranije je Matija šuškanja o tome da očekuje svoje prvo dijete potpirio fotografijom koju je objavio na Instagramu. Tada je pozirao s časopisom u rukama, koji je na sebi imao natpis ”trudnoća”.

Vijest da će Matija postati otac odjeknula je domaćim medijima i iznenadila njegove obožavatelje, a mnogi su se pitali tko je djevojka koja ga je osvojila prije više od godinu dana i s kojom čeka prinovu. Par je prvi put snimljen zajedno u javnosti krajem prošle godine u centru Zagreba.

Lijepa Miriam vodi samozatajan život i o njoj se malo zna. Prije tri godine okušala se u glumačkim vodama u spotu našeg kultnog benda Divlje jagode za pjesmu “Nemam ništa protiv”.

Prema podacima dostupnima na LinkedInu, završila je Prehrambeno-biotehnološki fakultet, a zaslužna je i za ilustraciju novog Matijina albuma “Vile se ovdje igraju”.









Podsjetimo, pjevač je prije Miriam četiri godine bio u vezi s domaćom pjevačicom Nikom Turković. Par je otkrio da je njihovoj ljubavi došao kraj u srpnju 2022. godine.