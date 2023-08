Bio je u induciranoj komi, smršavio je 20 kila, došao mu je i svećenik, a sada ponovno žari i pali regijom

Autor: Barbara Grgić

Hercegovačka legenda, kralj svake zabave, neponovljivi Mate Bulić žari i pali Hrvatskom, Hercegovinom i dijasporom, gotovo kao da iza njega niti nije težak period oporavka.

U posljednjih nekoliko mjeseci zabilježio je na desetke nastupa: od koncerta na Đakovačkim vezovima, preko nastupa u Frankfurtu i Ludwigsburgu pa sve do rodne Blatnice, malog mjesta u Hercegovini koje, prema popisu stanovništva iz 2013. ima jedva 900 ljudi, a na Matinom koncertu skupilo se njih 30.000.

“U Blatnici imam grobno mjesto (smijeh). Pokazao sam unucima put kojim će me nositi jednoga dana. Šalim se… Ali sve je to život. U Blatnici imam rodnu kuću, moji korijeni su tu. U tom mi je mjestu sve ostalo, od djetinjstva, emocija, nestašluka… sve mi to često pada na pamet. Kad jednog dana budem radio knjigu o svom životu, opisat ću pomno sva svoja životna iskustva kao dječaka, momčića, odraslog čovjeka. Naravno, u Frankfurt sam otišao prije 37 godina i moja obitelj živi tamo. Kad me netko pita kad ću se vratiti u Blatnicu, ja ne znam odgovoriti. Odnosno, znam da ću živjeti tamo gdje živi moja obitelj supruga, kćeri, zetovi, unuci. A već sam vam rekao gdje ću skončati”, rekao je Mate u jednom intervjuu.







Nije njegova vjerna publika zaboravila da je iza njega iznimno težak period borbe s koronavirusom te ga je zbog toga nagrađivala gromoglasnim pljeskom, usklicima i uzvicima kakve ni on sam do sada nije čuo.

I liječnici mu preporučili povratak na scenu

Kralj dijaspore početkom je godine izjavio i kako su mu sami liječnici sugerirali da se vrati pjevanju.

“Vjerovali ili ne, svi pulmolozi, dakle Nijemci i ovdje u Hrvatskoj, i moji prijatelji i oni koje ne znam su ovako rekli: ‘Mate, samo pjevaj!’ Jer je to jedan vid rehabilitacije, jedne dobre vibre, jedno rasterećenje. I dobro, to je sve došlo na svoje, ja sam presretan i hvala dragom Bogu što me ostavio i što mi je dao da mogu ponovno radit ono što najviše volim”, kazao je Bulić.



Iako je Bulić tijekom liječenja izgubio dvadesetak kilograma, vedar duh ga nikada nije napustio.

“Pa ja se nadam da ću na neki način uvijek ostat taj jer sam nekako cijeli život pretežirao dobrim prijateljima, dobrom društvu. Bilo je i loših situacija i trebamo i to spomenut, ali uvijek kad čovjek zna što želi, što radi i hoće li to biti u toj viziji, onda se posebno karte slažu i posebna je to emocija koja se uvukla u mene, u moju dušu, pod moju kožu”, priča Mate.









‘Bog je rekao – Ajde, još malo ćemo ga ostavit…’

Velika podrška tijekom liječenja, bila mu je i supruga, kojoj je svojevremeno posvetio pjesmu “Hvala ti za sve”, a napisao ju je njegov kum – Marko Perković Thompson.









“Teško pričam detalje iz tog perioda. Taj dio od šest mjeseci i inducirane kome je bila situacija u kojoj ja nisam apsolutno vladao sobom. Dolazili su ljudi koji su mi se javljali, svećenik je dolazio, pa su došli liječnici, i ja se tog dijela uopće ne sjećam. Tek se sjećam tog drugog dijela, dakle to je već bio 7. mjesec, kad su me stavili na civilni sektor i tu sam na neki način počeo razgovarat i komunicirat sa ženom koja je jako, jako pazila na sve ono što se događalo oko mene. Vrlo je bila decidna u tome što meni treba, osjećala je jer me zna dugo godina, i na neki način sam ja kroz ta neka dva i pol, tri mjeseca, tek na neki način znao da mi se nešto dogodilo. Pa sam pitao što mi je bilo, kako sam ovako mršav, sto nekakvih pitanja, pa su mi rekli da sam dobio koronu. Ali ovom prigodom moram reći, zahvaljujući mojoj kćerki Ani čiji je susjed predsjednik uprave klinika u Njemačkoj, baš su prijatelji bliski, mu je rekla: ‘Doktore, moja tata umire, morate mu pomoć’. I on je skočio, vrlo se angažirao, a uz tu nekakvu priču, uz njemačku disciplinu i moju upornost, nadam se da je Bog rekao: ‘Ajde, još malo ćemo ga ostavit, pa ćemo vidjeti šta ćemo s njim poslije'”, zaključio je Bulić.

‘Prevario sam oca, poslije mi je bilo žao..’

Kako je često puta znao pričati – kako bi osvojio svoju voljenu suprugu Zdravku, morao je prevariti svoga oca.

“Sa svojim pokojnim kumom Ivanom Sušićem bio sam na jednom seoskom derneku. Ja sam se tada javio svojoj današnjoj supruzi Zdravki. Nakon toga je ona dolazila na mjesta gdje sam ja pjevao i tako je sve išlo korak po korak. Kada je otišla u Frankfurt, onda sam i ja jednog dana rekao ocu da idem u Njemačku po auto. Naime, budući da sam završio ekonomski fakultet, moj je otac zamislio da radim u školi u Čitluku kao profesor. Za taj mi je posao trebao automobil. Nije mu bilo drago što idem, ali je pristao pod uvjetom da se vratim do roka koji mi je dao jer tada počinje nastava u školi. Ja sam mu obećao da ću doći čim kupim automobil. Otišao sam, nisam se vratio na vrijeme, a automobil kojim sam prvi put došao u Blatnicu iz Frankfurta posudio sam od jednog rođaka. Na neki način sam prevario oca, poslije mi je bilo žao, ali smo sve to izgladili jer je on shvatio da nikada nisam želio raditi ono za što sam se školovao. Moj jedini cilj i želja bili su pjesma i pjevanje. Uvijek sam želio živjeti, doći na vrh i skončati s pjesmom. Mislim da sam se uz pomoć svoje šire i uže obitelji, prijatelja i vjerne publike uspio izboriti za svoj status u svijetu pjesme i na to sam ponosan”, izjavio je u jednom intervjuu.