Massimo ove kolege nije smatrao zvijezdama: ‘Ti ljudi ne mogu izvesti ništa’

Autor: T.Š.

Na društvenim mrežama nedavno je isplivala snimka pokojnog Massima Savića u kojemu je govorio o tome kako se snašao u showu ‘The Voice‘, svojoj karijeri, temperamentu, supruzi, djedu, ali i novom valu glazbe na Balkanu.

Upitan što bi bio da nije pjevač, Massimo se tada simpatično našalio rekavši: “Sigurno bih bio lopov vrlo skupocjenih dijamanata”. Priznao je tada u razgovoru za 24sata i kako je razmišljao o prestanku svoje glazbene karijere.

“Je, kako ne. Kada je počeo Domovinski rat onda sam imao osjećaj da se više nikada neću u baviti glazbom jer jednostavno nisam mogao povezati ljepotu glazbe sa užasima rata”, iskreno je rekao Massimo, koji je jako volio projekt ‘The Voice’, ali ga je smatra teškim i stresnim jer nije mogao a da se ne veže uz sve ljude s kojima je tada radio.

Nagrade i ponos

Upitan tada bi li želio u svom timu nekog od kandidata iz drugih timova, Massimo je otkrio tko mu je posebno privukao pažnju. “Da, postoji malena iz Međugorja koja je kod Vanne i postoji mala Bernarda koja je kod Ivana Dečaka”, iskren je bio pjevač. Riječ je bila i mladoj Dariji Ramljak i Bernardi Bobovečki.

Massimo je priznao tada kako je uvijek bio najponosniji na posljednje što je radio, a smatrao je već u to vrijeme kako je za života dobio dovoljno Porina te kako je došao red na nove generacije.

Govorio je o životu u Italiji u djetinjstvu te kako je od djeca najviše naučio o odjeći, cipelama, štapovima, dobrim cigarama. “Moj djed je bio jedna vrlo živopisna osoba, tako da imao sam što učiti od njega i dandanas imam sve uloške za cipele jer je to moj djed uvijek radio i rekao je tako će ti cipela duže trajati i bit će duže lijepa”, prisjetio se pjevač tada.

Beogradska ili zagrebačka publika

Upitan koja je publika na Balkanu najbolja, iskreno je rekao: “Ja sam dugo mislio da je beogradska publika jednostavno neprevaziđena i da se ne može dogoditi da neki drugi grad preuzme taj prestiž, međutim u posljednje vrijeme zagrebačka publika je jednostavno fantastična”, komentirao je Massimo, koji je tom prilikom otkrio kako je godišnje primao oko 400 raznih pjesama, poznatih i nepoznatih autora, koji su željeli da upravo Massimo uzme i otpjeva njihovu pjesmu.









Priznao je tada i kako bi slušao sve dobivene pjesme, jer se nije htio naći u situaciji da sretne osobu koja mu je poslala neku pjesmu pa da ga pita je li poslušao pjesmu, a on se krene izmotavati ili još gore, osoba sama shvati da pjesmu nije poslušao. “Ne bih se mogao pogledati u ogledalo”, rekao je Massimo i zaključio: “Ljudi šalju, ja biram.”

Komentirao je tom prilikom i novi val glazbe na Balkanu. “To je taj autotune sistem. Neka se ljudi bave time, ali uvijek se dogodi u životu trenutak kada ti netko na nekom partyju kaže: ‘Pa ti si zvijezda, ti si poznata faca, evo ti gitara, daj nas malo zabavi!’ Ti ljudi ne mogu zabavljati u privatnoj situaciji jer mora priznati nemam playback, nema diskoteke, nema lijepih komada oko mene, ne mogu izvesti, dakle, ništa. Mnogo je bolje biti glazbenik nego neka prolazna zvijezda”, smatrao je Massimo, koji je uvijek djelovao izrazito mirno, no sam je otkrio da privatno nije takav.

“Ja sam vrlo eksplozivan. Međutim imam jedan regulator koji se zove Eni, a to je moja supruga i vrlo je dobro imati takav regulator. Znate, kada političar ili poznate osobe na Fejsu kažu ili napišu nešto što ne bi trebali, i meni se to dogodi, ali na svu sreću imam suprugu koja kaže: ‘To ćeš sad izbrisati i nećeš stisnuti send’. Neki to nemaju”, komentirao je Massimo.