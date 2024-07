Martina Dalić promijenila imidž: Pustila kosu, a stroga odijela zamijenila haljinama

Martina Dalić, bivša ministrica i potpredsjednica Vlade u prvom premijerskom mandatu Andreja Plenkovića, koja je prije nešto više od tri godine izabrana za čelnicu Podravke, ovih dana ima puno razloga za slavlje. Podravkin novi pogon za preradu rajčice u sklopu Tvornice voća i povrća u Varaždinu, investicija vrijedna više od 13 milijuna eura, i službeno je krenuo s radom.

Predsjednici Uprave Podravke se u obilasku novog pogona za preradu rajčice pridružio i Andrej Plenković, predsjednik Vlade Republike Hrvatske, z ostale članove Vlade te predstavnike gradova i županija, a prilikom svečanog otvaranja Podravkine sedmerokatnice, otkriven je i monumentalni spomenik Začin života, djelo akademskog kipara Nikole Vudraga. Riječ je o 33-godišnjem varaždinskom kiparu koji je godinama živio i stvarao u Francuskoj.

Autor Nikola Vudrag pojasnio je značenje skulpture, zahvalio na ukazanom povjerenju te profesoru Ataču koji ga je uveo u čitavu priču. “Znam da ste svi očekivali bistu Zlate Bartl koja je sa svojim začinom zadužila cijeli ovaj kraj, ali po mome istraživanju začin koji je sagradio Podravku i čitav ovaj kraj je rad s ljubavlju. I kad radite s ljubavlju, onda su rezultati očigledni. Materijal skulpture je corten čelik koji se često koristi u arhitekturi i umjetnosti. To je vrsta plemenitog čelika koji u sebi ima primjese bronce, kositra, cinka, mesinga, dakle svega baš kao i naša Vegeta, a s vremenom kreće od narančaste boje pa prelazi u crvenu pa u smeđu i opet se vraća nazad. Jedna polovica skulpture je puna, kompletirana i predstavlja prvih 75 godina postojanja, a druga, armaturna, je simbol gradnje i obnove koja ide u budućnost. Kompanija sa srcem dobila je svoje simboličko srce”, kazao je Vudrag.

Ženstveno izdanje u plavoj haljni

Prigodom završetka obnove, direktor građevinskog poduzeća Radnik iz Križevaca, koji je bio izvođač radova, Mirko Habijanec uručio je Martini Dalić prigodan dar, umjetničko djelo Ivana Sačića.

Primjetno je bilo kako je čelnica Podravke djelovala vrlo zadovoljno. Osim velikog poslovnog postignuća, zbog kojeg zasigurno ima puno razloga za slavlje, mnogi su primijetili kako bivša ministrica ima drugačiju frizuru. Osim toga, umjesto strogih poslovnih odijela, Dalić je odabrala vrlo ženstvenu plavu haljinu koja je istaknula njenu vitku figuru. Čini se da joj odlazak s ministarske pozicije godi.

Inače, Dalić je cijelo školovanje usmjerila prema tome da postane inženjer, no predomislila se u zadnji tren i otišla na ekonomiju. Uzori su joj Franjo Tuđman i Margaret Thatcher. “Odgojena sam u okruženju u kojem se govorilo da će što god bilo da bilo hrvatska država biti stvorena. Iako do 1989. godine nisam čula za Franju Tuđmana, on je čovjek čija je vizija i liderstvo inspirativni. Ta vizija i to liderstvo bili su veliki. Iz današnje perspektive čini se da je nužnost nastajanja hrvatske države bila predeterminirana sama po sebi jer su okolnosti bile takve. Iskreno, mislim da se to ne bi dogodilo bez Tuđmana”, tvrdi Marina Dalić u razgovoru za Večernji list. Tuđman joj je veliki uzor, baš kao i Margaret Thatcher.

“U nekom mirnodopskom političko-liderskom smislu mislim da je dobrom dijelu ljudi koji su na desnom političkom spektru uzor Margaret Thatcher. Pri tome mislim na njezinu sposobnosti da jednu polubolesnu ekonomiju zahvaćenu apatijom transformira u jedno od najsnažnijih gospodarstava na svijetu”, istaknula je svojevremeno Martina Dalić.