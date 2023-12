Marija Šerifović otvorila dušu: ‘Baba se molila Isusu, a deda klanjao Allahu’

Popularna srpska pjevačica Marija Šerifović govoreći o raznim podjelama u društvu, progovorila je o svojoj obitelji i tome kako je odgajana.

Pjevačica je istaknula i kako mrzi podjele te da ljude samo dijeli na to jesu li dobri ili ‘smeće’. Dodala je i da smatra kako je cilj nje i njenih kolega upravo spajanje, a ne razdvajanje ljudi.





“Baba se molila Isusu, a deda klanjao Allahu”

“Prvo, prezirem bilo kakve podjele, bilo opredjeljenja na nacije, vjeroispovijesti. Zašto? Pa zato što se, evo na primjer, moja baba zvala Draginja, rođena u Šumadiji, u Kragujevcu. Molila se Isusu Kristu, a moj deda je bio musliman i čovjek se klanjao, molio se Allahu”; rekla je Šerifović tijekom gostovanja na Kurir televiziji.

“Tako da sam ja u startu odgajana da ne dijelim ljude. Mogu te samo podijeliti jesi li dobar ili si smeće”, zaključila je pjevačica i dodala:

“Ako mi nećemo spajati sve te ljude i ako glazba nije ta koja treba spajati sve nas koji smo do te mjere na ovom Balkanu istrošeni do maksimuma, onda ja ne znam tko će spajati sve te ljude”.

“Hrvate malo žulja narodna”

Inače, Šerifović je ranije za Mondo komentirala koncerte Aleksandre Prijović zagrebačkoj Areni koji su upravo u tijeku i kritike upućene na činjenicu da je jedna turbofolk pjevačica rasprodala čak pet irena.

“Moj komentar na to bi bio da mislim da bi svatko trebao nastupati u svakoj zemlji bez ikakvih problema. Ako naš rad to ne spoji, ne znam tko će to spojiti. Imamo za primjer moju pjesmu, koja je prva u trendingu u Hrvatskoj, prvi dan u prvih par sati. E sad, ono s čim naši susjedi imaju problem je što su to narodni izvođači.

Da se dogodi estradnom pop izvođaču, vjerojatno ne bi bio problem, ali narodna ih malo žulja. Ono što mogu reći, Aleksandra je to svojim radom zaslužila i narod to želi slušati, a protiv naroda se ne može. Dakle možemo puhati u rog mi ili bilo tko, ne može se ići protiv volje naroda”, rekla je Šerifović za Mondo te dodala da ona u Zagrebu nikad nije naišla na sličan problem i da smatra da je to pitanje različitih glazbenih pravaca nje i Prijović.









Podsjetimo, Marija je nedavno snimila duet za pjesmu ‘Pola sunca’ s Matijom Cvekom, a pjesma je i u ovom trenutku jedna od najslušanijih u regiji.