Marco Cuccurin uselio u novi dom s partnerom: ‘Ako se netko sprema za ovu avanturu, nek’ bude spreman na ovo’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Uoči sudjelovanja u showu ‘Ples sa zvijezdama‘, gdje je i pobijedio, mladi talentirani influencer Marco Cuccurin otkrio nam je da poslije ‘Plesa’ planira završiti i useliti u svoj novi dom, nabaviti još jednog francuskog buldoga, ali i izbaciti svoj prvi singl, koji će biti svojevsrtan test za nadolazeću Doru, gdje Marco planira okušati svoju sreću.

Ulovili smo Marca na povratku s godišnjeg odmora. Nakon što je pratiteljima pokazao kako izgleda njegov novi dom, otkrio nam je koliko je trajalo uređenje kuća koju je počeo graditi prije gotovo četiri godine. Zanimalo nas je je li se u uređenju interijera savjetovao s nekim dizajnerom, koji mu je najdraži dio u kući, a dao je i neke korisne savjete za sve one koji se planiraju upustiti ovakvu avanturu.

“Što se tiče trajanja uređivanja interijera radimo to intenzivno zadnjih pola godine, a do tad su bili zaista grubi radovi”, pojasnio nam je Marco uvodno i otkrio tko je sve sudjelovao u uređenju interijera njegovog novog doma.





“Sve smo uređivali moj partner i ja. Dakle, od početka do kraja, sve što vidite u kući nije djelo ni jednog dizajnera, osim mog partnera i mene. Zajedno smo odlučivali oko boja, oko materijala, oko oblika, od stolica, kauča, svega. Ponosno mogu reći da smo i dizajneri vlastitog interijera. Baš nas je već puno ljudi to pitalo , tako da je očito znak da smo napravili dobar posao kad te ljudi pitaju tko ti je bio dizajner. Možda sam ja nova konkurencija Mirjani Mikulec”, našalio se Marco.

Očekivano, najdraži dio kuće mu je kuhinja.

“Najdraži dio u kući mi je definitivno kuhinja obzirom da sam po zanimanju kuhar. Iako to sad više ne radim i dalje obožavam kuhati doma za obitelj i prijatelje. Kuhinja je mjesto gdje provodim najviše vremena kad sam slobodan. Guštam u svom tom novom posuđu, u posluživanju fensi jela i onako dobroj čaši vina, to znate da volim, i to je nešto što mi je još ljepše prakticirati iz novog doma”, govori nam.

Upitan koji je najskuplji komad namještaja, Marco je otkrio kako je cijelo uređenje koštalo puno. “Što se tiče najskupljeg komada namještaja, ne bih volio o cijenama, nisam taj lik, ne bih volio iznositi takve detalje. Mogu samo reći da je sveukupno zaista koštalo puno, možda i van nekih prosjeka, ali zato je i trajalo tri, gotovo četiri godine jer naprosto ne možeš preko noći stvoriti tako nešto”, navodi Marco.

“Ako se netko sprema za ovu avanturu nek’ bude spreman da cijene konstantno idu gore i ako recimo sad pogledate cijenu betona, pripremite se da za dva mjeseca, kad vam to treba, će to već biti skuplje. Moj savjet je da sve što možete kupujete što više unaprijed jer je jednostavno inflacija pojela vrijednost novca i sve je počelo koštati izuzetno puno novaca”, navodi Marco.

Kako u cijelom procesu sačuvati živce, upitali smo Marca.









“Treba generalno imati živce jer je to proces koji traje. Moj savjet je da ako niste nužno lik koji želi graditi ciglu po ciglu, kupite montažnu kuću jer je to naprosto puno brže jer jedino što moraš izgraditi je temelje, tako da bih savjetovao i to i nemojte se sekirati ako nešto ne ide po planu jer u glavi uvijek trebate imati da će jednog dana svemu tome doći kraj i da ćete uživati u svom domu. Mislim da od toga ne postoji bolje”, zaključio je Marco.