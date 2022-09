‘MALO JE MORBIDNO’: Snimka klinča glumca iz ‘Tome’ i kolege osvanula na stranicama za odrasle

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Beogradski glumac Milan Marić, koji se proslavio po ulozi Tome Zdravkovića u filmu ‘Toma’ našao se u pomalo neugodnoj stuaciji nakon što je snimka na kojoj je u klinču s kolegom Milošom Timotijevićem osvanula na pornografskoj stranici.

Marić je pojasnio kako je riječ o sceni iz filma Narednik koju je snimao prije 10 godina, a ne o privatnom kućnom videu.

“Bili smo malo nervozni”

“Malo je morbidno što se snimka pojavila na stranicama za odrasle, ali što mi to ima smetati?! Miloš i ja smo se tada upoznali i to nam je bila prva suradnja. Bili smo malo nervozni dok smo to snimali, ali je na kraju sve super prošlo. Te scene su vrlo specifične, ali to je dio našeg posla i odradili smo sve kao profesionalci”, rekao je Marić za srpske medije.





Inače, Milan je jedno vrijeme bio u vezi s našom glumicom Ninom Violić. Upoznali su se u Beogradu kada je on imao 24, a ona 42 godine. Veza je potrajala svega šest mjeseci.

Trenutno je u vezi s kćeri legendarnog glumca Dragana Bjelogrlića, Mijom, a prije nje je bio u vezi s Jelenom Pavlović, bivšom direktoricom jedne tvrtke, koja je od njega starija 17 godina.