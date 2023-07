Maja Šuput otkrila što je uzbuđuje: ‘Sad će vjerojatno neki psihijatar imati objašnjenje’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Pjevačica Maja Šuput je od pojavljivanja u spotu za Velinu pjesmu ”Sherry, sherry’ do danas izgradila pravo poslovno carstvo te se pokazala kao uspješna poduzetnica čiji je brend Majushka privukao veliku pažnju javnosti samim pojavljivanjem na tržištu.

Iako ”ni u peti” nije zamišljala da će toliko dugo opstati na surovoj glazbenoj sceni, u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju prošle godine, otkrila je ono što zanima i njene brojne fanove – od kuda joj toliko energije za sve čime se bavi uz pjevanje.



Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli majasuput (@majasuput)

“Realno, najviše me motivira uspjeh. Često mi ljudi kažu kako možeš toliko raditi, odakle ti snaga za sve to…? Uzbuđuje me pomisao da netko drugi to ne može, a ja mogu. Sad će vjerojatno neki psihijatar imati objašnjenje (smijeh). Motivira me to da mogu još i više. Želja za još!

Pogledajte ovu objavu na Instagramu.





Objavu dijeli majasuput (@majasuput)

Tu dijagnozu sigurno ima još ljudi i nisam jedina. Kad bi me netko pitao zašto bih voljela nastaviti u ovakvom tempu spomenula bih i sina, jer lijepo je kad djetetu možete priuštiti svašta. Sama pomisao da ću mu ostaviti nešto jako je motivirajuća.









Ne mogu opet kazati da toliko radim samo zbog Blooma. Radim jer sam idiot, radoholičar, tako volim… Sama motivacija za mene je uspjeh”, zaključila je pjevačica.