MAJA BAJAMIĆ KAKVU NIKAD NISMO VIDJELI: ‘Tranguila’ se pjevuši naveliko, pala i bračna ponuda!

Autor: T. Š.

Pjevačica Maja Bajamić u suradnji s Menartom izdala je novi singl pod nazivom ”Tranquila”. Pjesmu autorski potpisuju Adis Eminić i Dušan Bačić dok je za produkciju bio zaslužan Dejan Nikolić.

Spot za pjesmu šaren i razigran, a pjesma energična i ‘zaraznih’ stihova. Stil je to u kakvom nismo navikli na Maju, no svakako će se biti lako naviknuti. Njeni fanovi već su puni komlimenata. Navode kako je riječ o nečem novom u Hrvatskoj, a i dobar dio njih ju već naveliko pjevuši. Uz to, Maja u spotu djeluje zanosnije nego ikad, zbog čega je dobila i zanimljivu ponudu u komentarima.

“Jao volin”, “Gori”, “Majo, ženi me!”, “Top pjesma, bravo Vidro”, “Slušam Tranquilu i pijem tequilu. Cheers!”, samo su neki od komentara.

”Tranquila je pjesma kojoj se posebno veselim. Brži ritam i topliji dani najavljuju i nove početke, a odlasci iz toksičnih odnosa uvijek su bili dobra uvertira za njih. Puno žena i muškaraca nalazi se upravo u takvima, a zbog načina na koji je priča ispričana i upakirana tekstom, glazbom i općenito atmosferom, Tranquila je statement – odgovor jedne žene na takav odnos, na toksičnu ljubav koja je ‘živa ali ne diše’.

Tranquila je odluka i atraktivan ženski odlazak. Imala sam takvih. Odlična ekipa okupila se i studiju i na setu spota i puno im hvala. Dule i Adis odličan tekst, Dejan aranžman. Make up i hair by Miloš Đorđević , makeup Nataša Miljković. Posebno veselje bilo je stiliziranje koje sam za ovu prigodu odradila sama. Odabrala sam šminku, frizure i odjeću, sjela u auto, odvezla se u Beograd. Odradila sam sedamnaest sati snimanja, ali kada je iza kamere čovjek s prekomilijunskim brojem pregleda Vedad Jašarević – sve je lakše. Već i sutradan sam se vratila u Zagreb. Mastering je odradio sjajni Tom Waltz. Jedan sjajan tim talentiranih ljudi i bilo je nezaboravno. A sada – Tranquila”, izjavila je Maja, prenosi Dnevnik.hr.