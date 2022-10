LUKA NIŽETIĆ U TURBOFOLKU? ‘Nisam od onih koji se vole svrstavati u stilske ladice’

Autor: 7Dnevno/ Lucija Anić

Velikim koncertom u Tvornici kulture slavi 20 godina karijere, ali i dugoočekivani album “Alo, brale“, a njegovu energiju na pozornici opisuju zaraznom i pozitivnom. Iza sebe ima niz hitova kao što su “Proljeće“, “Prava ljubav“, “Ostani dite” i “Ae“, a osim ljubavi prema glazbi, gaji i veliku strast prema kuhinji. Luka Nižetić 28. će listopada svoju zaraznu energiju proširiti na Zagreb na velikom koncertu u Tvornici.

Za 7dnevno otkriva s kime bi volio snimiti duet, u kojim se žanrovima nikako ne bi snašao, ali i ima li rituale prije koncerta te kako rješava problem treme.

Neopisiv. Kada ti se uskrati iz bilo kakvih razloga mogućnost da radiš ono što voliš i od čega živiš, u tom trenutku se osjetiš izgubljenim, zarobljenim, nemoćnim. Bio je to ogroman šok i situacija kada počinješ preispitivati smisao svega i kada ti je najvažnije samo da se održiš na površini. Zato je ovo otvaranje i vraćanje u neku normalu bilo kao da sam se ponovno rodio. Ljeto je bilo ludo, sviralo se na sve strane, mislim da se radilo kao nikada dosad. Suluda vremena, bojiš se opustiti i misliti da je sve kao nekad, u stvari svjesni smo da nema povratka na ono staro i da su došla vremena u kojima vladaju neka nova pravila.

Što zagrebačka publika može očekivati u Tvornici? Ludilo kao i u Splitu?

Dva sata glazbeno-scenskog showa. Dugo nisam nastupao pred zagrebačkom publikom i zaista mi je želja da 28. listopada u Tvornici kulture pripremim nešto drugačiji koncertni nastup od svojih uobičajenih. Na pozornici će mi se pridružiti 14 pratećih glazbenika, dok sam od gostiju pozvao Lanu Jurčević, muški vokalni sastav Chord Company i mladog, talentiranog i vokalno nevjerojatnog Marka Bošnjaka. Nenad Borgudan zadužen je za scenografiju, Tomislav Maglečić, majstor rasvjete koji dolazi iz kazališnih krugova, pobrinut će se da svaku pjesmu oboji i da joj dodatni vizualni doživljaj. Iznimno me raduje što mi Matija Vuica osmišljava styling, što je i njoj prvo iskustvo s nekim muškim izvođačem. Želim da publika dobije ono što i zaslužuje, najbolje od mene. Koncert će se snimati i za potrebe live albuma, kao i za televiziju. Bit će to u svakom slučaju presjek mog dosadašnjeg glazbenog opusa kojim sam ujedinio zvuk Dalmacije, etna i južnjačkog popa, modernog s tradicionalnim, klape i romskog orkestra, ritma i melankolije. Želja mi je da tu večer svi guštamo i plešemo i da Tvornica kulture 28. listopada postane mjestom dobre energije i zabave.

S albumom “Ludilo, brale” i koncertom u Tvornici slavite i 20 godina karijere. Kako gledate na protekla dva desetljeća karijere?

Mogu reći da sam zadovoljan svojim životom. Neki snovi su ostvareni, neke još moram ostvariti, bilo je uspona i padova, što je neizostavni dio svakog procesa, a karijera je kao i život, ima svoj tijek. Od prvog pojavljivanja na Melodijama Jadrana 2001. godine pa do danas puno se toga dogodilo, više lijepoga nego ružnoga – veliki broj koncerata, druženja s publikom, suradnji s divnim glazbenicima i autoritetima, šest studijskih albuma, a dogodile su mi se i neke pjesme koje će me sigurno nadživjeti. Ne bih ništa mijenjao, pa ni svoje krive odluke. Kada se okrenem, sve u svemu bilo je uzbudljivo i sadržajno, u svakom slučaju nije nedostajalo veselja i zabave, tu sam trenutno gdje jesam, radim što volim i znam što želim i nastavljam dalje.









Imate li tremu prije koncerta?

Uvijek. Svaki glazbenik ili bilo koji izvedbeni umjetnik će vam reći da je trema uvijek dobrodošla jer je poticajna. Važno da se ne pretvori u strah. Imam svoje male rituale prije koncerta kojima ublažavam tremu i pripremam se za koncert. Moja rutina prije koncerta je dobro se upjevati, biti malo u samoći i popiti dvije žestice, po mogućnosti domaće travarice.

Karijeri pjevača dodali ste i karijeru ugostitelja i kuhara, što je iduće?

Ugostiteljstvo se dogodilo neplanirano, slučajno. Glazba je uvijek prva i jedina. Danas mogu imati restoran, a sutra ne moram, no bez glazbe izgubio bih sebe.

S kime biste od domaćih glazbenika voljeli snimiti duet ili surađivati?

U nekom paralelnom svemiru možda bih volio da mi se putovi sretnu s Damirom Urbanom. Njega iznimno cijenim i kao umjetnika, glazbenika i osobu. Redovito pratim što radi, kad stignem odem i na njegov koncert, a album “Žena dijete” po mom je mišljenju nešto najbolje što se dogodilo na domaćoj glazbenoj sceni.

Što radite kada ne radite, kada se odmarate ili opuštate?

Puno vremena provodim u prirodi, šećem sa svojim psom Chakom, kuham, meditiram, odlazim u teretanu, ronim na dah, gledam filmove i slušam glazbu. Kada mi obaveze dopuštaju, slobodno vrijeme volim iskoristiti i za neko putovanje, barem jedanput godišnje.

Što još možemo očekivati od novog albuma?

Novi album već je snimljen i izlazi 7. listopada pod imenom “Ludilo, brale”. Na njemu se nalazi osam pjesama koje sam radio sa svojim autorskim timom, Branimirom i Marijem Mihaljevićem. Drago mi je što su neke pjesme već stekle veliku naklonost publike, poput naslovne “Ludilo, brale” za koju sam udružio snage s Miroslavom Škorom i Reneom Bitorajcem, “Ae” u kojoj mi je gostovala klapa Kampanel, te “Ostani dite”. Na njemu su se našle i meni posebno drage skladbe “Zagrli život” s kojom sam prvi put nastupio na Zagrebačkom festivalu, kao i zaključni singl “Kad se rodiš usrid Splita”, pjesma s kojom sam se nakon 11 godina vratio na Prokurative i koja mi je donijela pobjedu na Splitskom festivalu osvajanjem prve nagrade publike.

Možete li nam opisati kreativni proces prilikom stvaranja pjesme? Imate li prvo melodiju, tekst ili ideju?

Imam privilegij i veliku sreću da sam upoznao Marija Mihaljevića. Nekako me je pročitao iz prve i sve što izađe iz njegova pera je onako kako je i u mojoj glavi. Kod pjesama tekstovi su mi nekako važniji od glazbe i on je to shvatio. Nema ljepšeg osjećaja nego kada ti priđe netko na ulici i iz čiste potrebe ti kaže: “Luka, mene vaše pjesme liječe”. Uglavnom, Mario Mihaljević napiše tekst na koji njegov sin Branimir osmisli glazbu i na kraju ja dođem u studio. S Branimirom mi je inače ugodno surađivati jer je vrlo brz, ne treba nam previše riječi, zna što želim i ne trebam puno čekati na finalnu snimku.

U kojem biste se glazbenom ili čak umjetničkom žanru voljeli okušati?

Prije bih mogao reći u kojem žanru se ne bih mogao okušati, a to je definitivno rap, trap, heavy metal, turbofolk. Dosad sam koketirao s mediteranskim popom, etnom, rockom, jer glazba za mene predstavlja slobodu izražavanja.