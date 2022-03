LUKA BUDAK BEZ ZADRŠKE: ‘Imam problem s transrodnim osobama u ženskim kategorijama sporta’

Autor: T. Š.

Poznati sudionik reality showa ‘Brak na prvu’, 31-godišnji Zagrepčanin Luka Budak, povodom Dana Žena odlučio je popričati za Zagreb.info i otkriti kakvu simboliku za njega ima najposebniji dan u godini posvećen ljepšem spolu.

Otkrio je kako je u njegovom kućanstvu on zadužen za kućanske poslove. “Ta vječita priča oko toga tko je zadužen za što je starije od pisma i nikada to nisam razumio. Vječno sam zahvalan svojim roditeljima što su me naučili tim vrijednostima još kao dijete”, pojasnio je.

Zamaskirana spolna diskriminacija

Kad je u pitanju diskriminacija između muškog i ženskog spola na poslu, otkrio je da ju je doživio, često zamaskiranu u neslanu šalu, no kaže njemu osobno to nikad nije stvaralo nelagodu ili druge negativne osjećaje.

“Većina poslova koje sam radio bazirali su se na rad s ljudima, imati priliku upoznavati različite ljude svih dobnih skupina i materijalnog statusa donijela su šarena iskustva, nekada čak i spolnu diskriminaciju koju većinu puta bude zamaskirana u neslanu šalu. Iako znam da je to loše, meni osobno to nikada nije stvaralo nelagodu ili kojekakve druge negativne osjećaje”, kazao je Luka.

Vojni rok za žene

Upitan što misli o obaveznom vojnom roku za muškarce, ali i žene te trebaju li žene služiti vojni rok i ići na front, smatra da bi to najprije trebao biti osobni izbor, no dotakao se transrodnih osoba u ženskim kategorijama sporta.

“Smatram da svaka žena koja nešto zaželi može to ostvariti pa tako i vojni rok. Mislim da bi to trebalo biti pravo izbora. Smatram da je bolje biti ratnik u vrtu nego vrtlar u ratu. Onaj tko smatra da ne želi u vojsku ne bi ni trebao ići u vojsku, onaj tko želi će postati vojnik bio muško ili žensko. Jedino s čime imam problem su transrodne muške osobe u ženskim kategorijama sporta”, kazao je miljenik žena.







Žene su najviša bića na planeti

Povodom Dana žena, otkrio je kojom se tajnom zajedničkog života vodi.

“Žene koliko god komplicirane su najviša bića na planeti. Svi znamo onu “ne možemo živjeti s vama ali ni bez vas” i to je tajna zajedničkog života. Treba vas se voljeti kada ste dobro i loše, gladne i site, tužne i sretne, napuhnute i natečene, kada se osjećate kao žena i kada se ne osjećate kao žena (na nama je da to pokušamo popraviti.) Vratiti vam osmijeh na lice jer smo vas odabrali, kao i vi nas”, kazao je Budak koji je prije nekoliko mjeseci okončai vezu sa Ingrid Divković, psihologinjom i spisateljicom koju je upoznao u ‘Braku na prvu’.