Luce iz Kumova ljubi razvedenog frajera: Šuškalo se da je s Momčilom Otaševićem

Autor: I.D.

Glumica Ana Uršula Najev, poznatija kao Luce iz serije “Kumovi” u ljubavnoj vezi je s pjevačem Farisom Pinjom. Kako piše Večernji, par je u vezi već neko vrijeme i zajedno žive. U utorak navečer su podijelili svoju prvu zajedničku fotografiju koja prikazuje njihovo uživanje na zagrebačkom Adventu. Na slici se vidi kako su Ana Uršula i Faris bliski, a glazbenik je nježno stavio svoju ruku na rame glumice. Naime, Faris se nedavno rastao od glumice Tare Thaller, nakon godinu i pol braka.

“Istina je, Tara i ja zajednički smo donijeli ovu odluku. Pokušali smo spasiti brak, no brojne poslovne obveze koje smo oboje imali proteklih mjeseci jednostavno su dovele do toga da smo se međusobno udaljili. Želim reći da smo brak okončali bez gorčine, bez negativnih emocija i bez raščlanjivanja krivice. Imali smo i divnih zajedničkih trenutaka i siguran sam da smo na njima oboje zahvalni, ali sada je došlo vrijeme da krenemo svatko svojim putem”, otkrio je jednom prilikom glazbenik.

Najev se povezivalo s Momčilom Otaševićem

Osim Farisa i Tare, zanimljivi medijski napisi pratili su i Anu Uršulu i Momčila, nakon čijega se razvoda od Jelene Perčin šuškalo da ljubi kolegicu sa seta. Najev je u medijima postala glavni krivac za razvod braka Momčila Otaševića.

A da kolegu sa seta ljubi i kad se isključe kamere, splitska glumica i pjevačica doznala je posljednja, u tisućama kilometara udaljenom Brazilu, dan nakon što su mediji već objavili brojne tekstove o njihovom “odnosu”.

“Čitala sam na glas. Mama se prva počela smijati, a potom i ja. Nije mi bilo jasno otkud nekome tako nešto može pasti na pamet. Najsmješnije mi je bilo da se o našoj ‘navodnoj vezi šuška od kraja godine‘, kad sam već bila na drugom kontinentu. Pa da sam zbog toga i ‘pobjegla‘… Razne verzije su se pojavljivale”, rekla je za Gloriju.









‘Nema nikakve veze s istinom i zdravim razumom’

“Momo i ja smo kolege i nikad nismo imali, niti imamo ljubavni odnos. To da sam ja razlog njihovog razvoda nema nikakve veze s istinom i zdravim razumom. To je između ljudi koji se razvode i trebali biste njih upitati za detalje. Momo ima dvoje male djece i smatram da zbog toga javnost zaslužuje znati istinu. Barem iz poštovanja prema svima bližnjima, ako već ne postoji poštovanje prema nama”, rekla je Najev za Slobodnu Dalmaciju jednom prilikom.

“Činjenica da trenutno snimam seriju u kojoj mi je on glumački partner, kolega i prijatelj koji trenutno prolazi kroz proces razvoda, potpuno je, eto, dovoljna da me se javno, bez ikakvog potkrijepljena, dokaza ili bilo kakvih suvislih informacija, proziva kao krivca za rastavu mojih kolega. Bez ikakve zadrške usuđuje me se nazvati razaračicom obitelji i braka”, dodala je tada.