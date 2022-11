‘LIRSKI TENOR U PREDIVNOM ŽENSKOM TIJELU’: Marija Šerifović odbila mentorirati Slovenku Alinu

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

U showu “Zvedze granda”, čija je snimka druge epizode na YouTube trenutno treća u trendingu, pojavila se 29-godišnja slovenska pjevačica Alina Juhart, službenim imenom Alino, transrodna pjevačica, koja se deklarira kao žena, što je prvi put da je takva osoba nastupila u tom showu. U showu je izvela pjesmu “Pametna i luda” Marije Šerifović i “Lažu te” Amadeus benda.

“Došla sam jer smatram da Srbija i cijela regija trebaju upoznati ženu poput mene. Ja sam samo normalna osoba koja želi voljeti, biti voljena i biti sretna kao i svi mi. Želim inspirirati svaku osobu da živi svoj život i svoju životnu istinu. I sve vas obožavam, ne mogu vjerovati da sam tu”, rekla je natjecateljica, što su svi u studiju pozdravili pljeskom.

Alina je nastupila u crnoj, uskoj haljini do koljena, sa štiklama i dugom isfeniranom kosom, a ubrzo su se stali nizati glasovi žirija, koji su joj u konačnici osigurali prolaz.





No, nije bilo lako kod izbora mentora. Slovenka je dobila šest glasova, a za transrodnu pjevačicu nije glasao samo Bosanac Dragan Stojković.

“Pjevala si lijepo i korektno, ali ono što mi je stvaralo problem, ne znajući ime i prezime i spol, jest lirski tenor u predivnom ženskom tijelu, jednostavno nerazmjer mog shvaćanja glazbe. Samo ne znam kako bih ti sutra birao pjesme, po kojem glazbenom pravilu da bude dobro, a da se ne izvrgne ruglu. A što se tiče tvog rodnog identiteta, podržavam te”, istaknuo je Bosanac.

Natjecateljica je htjela da joj mentorica bude Marija Šerifović, no ona je to odbila. “Alina, moj glas večeras ima puno veću težinu za tebe nego kao glas kako si lijepo pjevala. Ovo je glas za hrabru i odlučnu djevojku, za slobodnu osobu koja ima pravo voljeti kako želi, jer vam to pravo nitko ne može uskratiti. Ali ja ti nisam dobar mentor jer ne mogu podnijeti te nježne osjećaje, radim to nervozno, glasno, grubo i ne bih se mogla nositi s nekime tko na to nježno reagira. Ja sam sve što ti nisi. Dobrodošla, Alina The Queen (kraljica)”, poručila je Marija.

Alina je potom odabrala Cecu, koja je prihvatila mentorstvo. “Budući da ona(Marija) ne zna njegovati te nježne osjećaje u mentorstvu, ja znam i u mentorstvu i u privatnom životu, ja ću te povesti”, rekla je Ceca.

Natjecateljica je otkrila i da nije imala nijednu operaciju na svom tijelu, te da su joj brat i otac velika podrška u svemu što radi. “Ja sam imala haljine kod kuće, još prije deset godina sam ih oblačila, ali javno i prvi put je to bilo prije četiri godine u Splitu. Tad sam osjetila potrebu ponijeti haljinu, procvjetala sam i otad ne skidam haljine. Ne nosim hlače, ne nosim traperice, ništa, uvijek haljine, ne mogu bez njih više”, rekla je transrodna pjevačica.









Nastup Aline možete pogledati u nastavku od 1:14:00: