Lepu Brenu pitali zbog čega se kaje, ona iskreno priznala: ‘To je trebala biti jedna dobra lekcija’

Autor: T.Š.

Fahreta Jahić Živojinović, poznatija kao Lepa Brena, nedavno je održala koncert u klubu Diamond na Krku, gdje je iskoristila vrijeme i za odmor te kupanje u moru. I ostatak ljeta pjevačica planira provesti uz spoj poslovnog i privatnog, a sada je otkrila kako već desetljećima uspijeva biti jedna od najvećih zvijezda ovih prostora.

“Ja sam osoba koja se raduje svakom novom danu i raduje se izazovu svog života. Smatram da je svaki dan jedan novi izazov i da može donijeti i lijepe trenutke, a može i nekakav izazov koji moramo rješavati. To zaista spada u jednu filozofiju života koju čovjek ili prihvati ili ne. Ja sam izabrala biti sretna i to je moj životni moto, da se radujem novom danu bez obzira kakav je. Čovjek mora shvatiti da poslije kiše dođe sunce, da poslije nekih razočaranja dolaze neki lijepi trenuci. Mi živimo u klimatskom području gdje imamo četiri godišnja doba, tako promatrajte i život, izaberite biti sretni i fajteri u životu, to je moj savjet i životni moto. Pjesma je nešto što mi je omogućilo da budem zaista sretna, da proputujem cijeli svijet, da se družim sa svojom publikom, da širim jednu dobru i pozitivnu energiju. Mislim da je najveće zadovoljstvo kada možete i imate priliku ljude učiniti sretnima. Kada vidim da sam to učinila, onda sam i ja sretna. Tako da je to veoma jednostavan princip”, istaknula je pjevačica u intervjuu za Grand.

“Što se tiče sretnih i onih drugih dana, sada kada imamo globalnu informaciju za cijeli svijet, pitanje je samo što ćete odabrati i gdje ćete. Ne postoji više nijedno sigurno mjesto na svijetu u kome život možete provesti tako što nećete raditi. Za svoju sreću čovjek se mora boriti i uvijek su postajala nesigurna vremena. Tako da izaberite da se borite za sebe, za svoju obitelj, prijatelje i za svoje sretne trenutke”, poručila je Lepa Brena.

Na pitanje postoji li nekad stvar u čitavoj njenoj karijeri zbog koje se kaje, iskreno je priznala kako je radila greške, ali i da je na njima učila. Lepa Brena pojasnila je kako smatra da čovjek ne može naučiti iz tuđih, već iz vlastitih grešaka.

“Smatram da u životu morate imati dobre i loše trenutke, morate pasti da biste naučili kako se podići i kako ustati. Bez tih loših trenutaka čovjek ne bi znao i ne može da se nauči na tuđim greškama, nego mora na svojim. Sigurno postoji mnogo stvari koje sad ne mogu nabrojati, a zbog kojih bi se pokajala ili pitala zašto sam to uradila. Međutim, da nisam osobno napravila grešku, ne bih danas znala da je to bila greška”, istaknula je pjevačica.









“Sve godine, loši i dobri trenuci čine da budemo iskusniji, mudriji, da cijenimo lijepe trenutke. Što god da je bilo i dobro i loše, a naročito loše zaista se ne kajem, zato što je to trebala biti jedna dobra lekcija koja me je učinila da sam danas stabilna, sretna i da uživam u svakom danu, da sam veoma sretna što funkcioniram, živim, radim posao koji volim najviše na svijetu i da uživam u svemu tome”, zaključila je Lepa Brena.