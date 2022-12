LEPA BRENA GA ‘BACILA’ VUKOVIMA? Daniel Popović na srcu nosi bolan križ: ‘Kad ne mogu nikako, to ću reći pjesmom’

Pjevač Daniel Popović, u 68. godini života privukao je pažnju kada se doznalo da se prijavio na hrvatski i njemački natječaj za Eurosong, a doznalo se i da snima novi album. Ponovno je javnost zaintrigirao njegov privatno život, a za Jutarnji je progovorio o bivšim suprugama, Lepoj Breni i raznim detaljima iz bogate karijere.

Glazbenik se prisjetio snimanja spota za pjesmu Jugoslavenka, a ono što mu se tada dogodilo, tvrdi, bila je osveta Lepe Brene i to samo zato što ju je pobijedio na Jugoviziji 1983. godine.

“Stajao sam u svom oblaku parfmera i umirao od straha”

“Helikopterom su me dovezli na Durmitor, usred ničega, gdje su samo medvjedi i vukovi, a ekipa s Lepom Brenom se odvezla na ručak. Ostavili su me samog u divljini i nisu se vratili tri sata. Ja sam stajao u svom oblaku parfema i umirao od straha. To nikada neću zaboraviti”, prisjetio se.





“Kad ne mogu nikako, to ću reći pjesmom”

Daniel je trenutno u četvrtom braku, a veliku mrlju u njegovoj karijeri ostavile su optužbe bivše supruge Sandre za obiteljsko nasilje, o čemu je napisala i knjigu.

Prva supruga je ostala na njegovoj strani, a Daniel tvrdi da nema pisanog traga da je registrirani nasilnik te da sa Sandrom nikada nije živio ni u istoj kući. Optužio ju je da mu zbog njenih optužbi otkazani mnogi koncerti, kao i da i danas ne prestaje uništavati njegovu karijeru.

Najviše mu je žao što sa sinom nema nikakav kontakt, a taj bolan životni križ teško nosi na srcu. “Meni je žao zbog njega. Kad ne mogu nikako reći, to ću reći pjesmom. Uvijek su oba partnera kriva u odnosu”, zaključio je.