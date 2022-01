LATIN OBJAVIO DRAMATIČAN STATUS! Povlači se do daljnjeg: ‘Nisam u mogućnosti objavljivati bilo kakve sadržaje’

Autor: I.M.

Karijeru poznatog novinara Denisa Latina zasigurno je obilježila kultna i naprasno ukinuta emisija Latinica, bez obzira na to naprasno ukidanje Latin je godinama ostao lojalan Hrvatskoj radioteleviziji, a brojni gledatelji do danas pamte njegove elokventne nastupe i emisiju koja je progovarala o raznim društveno-političkim kontroverzama. Veliku pažnju Latin je u posljednje vrijeme izazivao svojim objavama na Facebooku, gdje ima podosta pratitelja. No, izgleda kako se Latin na neko vrijeme odlučio povući sa društvenih mreža.

”Drage prijateljice i prijatelji, obavještavam Vas da do daljnjega zbog određenih društveno-ekonomskih pojavnosti nisam u mogućnosti objavljivati bilo kakve sadržaje na FB. Moja isprika”, poručio je Denis Latin u svojem posljednjem statusu ne ulazeći u razloge svojeg povlačenja. Brojni pratitelji poslali su Latinu u komentarima poruke potpore tvrdeći da će im nedostajati te ga savjetujući da ne odustane od svojih stavova i principa koje je godinama zagovarao.

Je li Latina na povlačenje nagnalo nešto iz privatnog života, ili su posrijedi događanja na Prisavlju, odnosno na HRT-u gdje je nedavno za ravnatelja imenovan Robert Šveb, ostaje za vidjeti.