‘LAKŠE JE BITI PAMETAN ZA DRUGOGA’ Martina Tomčić produkciji Supertalenta uputila želju: To još nismo imali!

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Osim dočeka ‘Vatrenih’, nedjelja je rezervirana i za veliku završnicu showa “Supertalent“. Uoči samog finala, članovi žirija, Martina Tomčić, Maja Šuput, Davor Bilman i Fabijan Medvešek komentirali su ovu sezonu showa i otkrili brojne zanimljivosti “iza kulisa”.

Svaki član žirija ima neke favorite, no vrlo im je teško odrediti tko bi mogao biti pobjednik. “Ne mogu niti pretpostaviti tko će biti pobjednik nove sezone. Favorita imam nekoliko i mislim da imamo sjajnu ekipu u finalu,” rekla je Martina u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju. “Finalu se iznimno veselim, a posebno nakon ove posljednje polufinalne emisije gdje je stvarno postalo evidentno da je sve moguće”; zaključila je Martina, dok je Fabijan istaknuo da je dobro što i publika ima pravo sudjelovati u izboru pobjednika.

Upitani koji bi savjet dali da se u show želi prijaviti osoba koju poznaju, Martina je zaključila: “Lakše je biti pametan za drugoga pa lako dajem savjete drugima, a rjeđe sebi. Osoba mora biti autentična” i dodala kako želi da u showu ubuduće bude još više kandidata i da se “produkcija otvori na sve ostale kontinente koje još nismo imali”. “Fantastično mi je gledati svjetske talente”, istaknule ja “najstroža” članica žirija.





Kada su u pitanju najčudniji talenti koje su vidjeli u showu Supertalent, žiri je otkrio da se sjeća vrlo čudnih nastupa.

Davoru je to gospodin koji je slikao spolovilom. Ta izvedba mu je bila najšokantnija. Muy Moi bio je Fabijanov izbor te je dodao kako bi njegove ludorije mogao gledati, Maja je istaknula natjecatelja umjetničkog imena Starr. “Gutao je sve moguće i nemoguće. To fakat nije normalno i to se nije ponovilo pa mislim da je zato najčudniji. Bio je super!”, rekla je Maja, a Martina nije istaknula niti jedno ime, no otkrila je da ne može gledati bizarne nastupe u kojima ima krvi i bola.