Kristijan Iličić snimkom iz restorana zgrozio pratitelje: ‘Baš vrhunski briše znoj i prstima dira beštek’

Hrvatski putopisac, travel bloger i poduzetnik Kristijan Iličić, svjetski putnik i avanturist, ima cilj proputovati 197 zemalja, a toj se brojki opasno približio. Ipak, iako rado putuje na daleke destinacije, Hrvatsku ljeti jednostavno ne može zaobići.

Među ostalim turističkim destinacijama, Iličić se sa suprugom Andreom Trgovčević Iličić i ekipom uputio u Tisno. Iličić je na društvenim mrežama otkrio kako su odsjeli u kući tik uz more. U istoj može odsjesti do osam osoba, a za to je potrebno izdvojiti 500 eura za noć, otkrio je influencer.

Svojim brojnim pratiteljima, Iličić je pokazao eksterijer i interijer smještaja, no pratitelji su imali podijeljena mišljenja. Naime, kako je Iličić proputovao gotovo cijeli svijet te pokazao razne smještaje u kojima je bio i otkrio koliko je za što morao izdvojiti, mnogi su očekivali više za 500 eura za noć.

Stigli smo u Tisno, ovaj smjestaj kosta 500 eur/noc i u njemu moze spavati 8 ljudi…









“Precijenjeno i preskupo”

“Mislim da je ova kuća precijenjena”, “Sobe bez prozora i bez pogleda, malo mi je klaustrofobična”, “Lijepo uređen interijer, ali iskreno s vana mi se ne sviđa, dvorište klaustrofobično i naprosto mi je cijela kuća nabijena u tisno (moje miđljenje) i 500 e noć …al Tisno je divno uživajte”, “Preskupo”, “Bez mnogo prozora, sve utijesno, izgleda kao obična kuca gdje ljudi žive, a ne kao atraktivno mjesto za turistu. Noć 500 e, meni je to van svake pameti”, “Kao da sam u zatvoru”, “Ja u Pekingu plaćam sobu u hotelu sa četiri zvjezdice u strogom centru 60€”, neki su od komentara.

Iličić je na neke komentare odgovorio, na neke nije, a dobar dio pratitelja poželio mu je dobar provod u Tisnom i okolici uz preporuke što bi trebao posjetiti. Iličić se sa suprugom uputio do Kornata, a otkrio je i kako je otišao u jedan restoran te podijelio iskustvo kroz snimku.

Influencer je odlučio snimiti video iz restorana i pokazati cijelu prezentciju jela. “Vrhunski konobar i restoran, brutalna hrana i ambijent. Restoran Fešta, Žut-Kornati je za svaku preporuku”, poručio je Iličić. Sudeći po komentarima, mnogi se slažu s influencerom, no ipak je došlo do podijeljenih reakcija i prigovora.









Vrhunski konobar i restoran, brutalna hrana i ambijent. Restoran Fešta, Žut-Kornati je za svaku preporuku ❤️🇭🇷 A i Tom da proba nesto iz mora 😬

Dio pratitelja kritizirao je konobara, a posebno im je zasmetao trenutak kada je obrisao znoj pa nastavio rukovati beštekom.

“Svaka čast konobaru na opširnoj prezentaciji i to na stranom jeziku te još kojom lakoćom sipa vino jednom rukom”, “Bila sam tamo nekoliko puta i hrana kao i osoblje uvijek top”, “Svaka čast i kuharu koji je to pripremil da bi konobar mogel prezentirati tu divotu”, “Bome da, lip restorančić, još lipši ambijent, konobar smišan, simpatičan a najviše me se dojmilo kako vam srdačno i stručno objašnjava šta je šta vitlajući tom žlicom po zraku i dobro je ispipajući prstima stavlja na pladanj da se poslužite, ono top top”, “Baš vrhunski briše znoj rukom i dira prstima vilicu i žlicu koju poslije ostavlja da se s tim uzima hrana, prekrasno ako je to vrh nema što”, “Konobar ništa posebno. Držanje tijela koma, nema košulju, ko’da je s plaže došao upravo, kada se nešto objašnjava jedna ruka se drži elegantno iza leđa, ne mlatiš tijelom i servirnim nožem i rukama utoman. I još se ljudi čude što zna engleski?!”, “Bila sam tamo u petak. Od prezentacije ni P nismo dobili”, neki su od komentara.