Krenule kružiti lažne priče o Baby Lasagni: ‘Niti su me zvali, niti bih prihvatio’

Autor: M.T.

Nakon četiri uspješne sezone popularnog showa ‘The Voice Hrvatska’, Hrvatska radiotelevizija (HRT) ove godine predstavlja novi projekt, ‘Voice Kids’. Ova emisija prvi put se pojavljuje na hrvatskim ekranima, a namijenjena je talentiranoj djeci u dobi od 8 do 15 godina. Prijave za sudjelovanje u showu vrše se putem posebnog upitnika kojeg roditelji ili zakonski zastupnici ispunjavaju zajedno s djecom. Premijerno emitiranje showa zakazano je za 21. prosinca 2024. godine.

Medijski prostor ubrzo su preplavile vijesti o detaljima natjecanja, uključujući i imena budućih članova žirija. Spominjali su se Vanna, Davor Gobac, Mia Dimšić i Baby Lasagna, međutim, te informacije nisu bile u potpunosti točne. Marko Purišić, poznatiji kao Baby Lasagna, na svojim društvenim mrežama demantirao je sudjelovanje u showu.

“Dobar dan, samo da javim da su krenule priče, a sad je već prešlo u naslovnice printanih novina, da sam ja u žiriju The Voice Kids-a. Nit’ su me zvali, niti bih ja nešto takvo prihvatio. Tako da fake news, fake news, fake news! ” izjavio je Purišić putem svojih Instagram priča. Uz to, najavio je svoj sljedeći nastup na otoku Krku.

Koncert u Punatu i Glazbeni Uspjesi Baby Lasagne

Marko Purišić održat će veliki samostalni koncert u subotu, 27. srpnja, na plaži Medane u Punatu. Na koncertu će izvesti svoje hitove poput “Rim Tim Tagi Dim”, “IG BOY” i “Don’t hate yourself, but don’t love yourself too much”, te predstaviti pjesme s nadolazećeg albuma prvijenca “Demons & Mosquitos”. Album se očekuje uskoro, a pjesma “Rim Tim Tagi Dim” već je zabilježila značajan uspjeh, ušavši u top 50 pjesama po slušanju na Spotifyju i zauzevši peto mjesto na viralnoj ljestvici 50 globalnih hitova. Singl je također dosegao prvo mjesto hrvatske Billboard ljestvice i našao se na svjetskoj Billboard ljestvici 200 pjesama.

Kao najuspješniji hrvatski predstavnik u povijesti Eurovizije, Baby Lasagna ušao je u povijest domaće glazbene scene. Ovog ljeta njegovi nastupi uključuju koncerte i festivale u regiji i inozemstvu, kao i trostruko rasprodane nastupe na zagrebačkom stadionu Šalata. Pored toga, očekuju ga koncerti u Poljskoj, Milanu, Madridu i Beču.









Nedavno se slikovnica ‘Baby Lasagna i mačak Stipe’ Igora Jurilja i Marka Purišića našla na vrhu ljestvice dječje književnosti što nije ni čudo vudući da je u vrijeme eurovizijskog finala bila najtraženija hrvatska slikovnica, a vijest o njenom dolasku podijelio je i Baby Lasagna. Na društvenim mrežama objavio je: “Konačno je stigla slikovnica i jako mi je žao što je još ne mogu vidjeti uživo, budući da sam u Švedskoj.”, kako je istaknuo.