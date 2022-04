KRALJICA POPA ZAPREPASTILA FANOVE: ‘Ovo me iskreno uplašilo! Zašto si to radi?!’

Autor: Dnevno.hr/T. Š.

Kraljica popa zaprepastila je javnost nakon što je na TikToku objavila video uoči dodjele nagrada Grammy 2022, a koji jasno pokazuje koliko je 63-godišnja Madonna promijenila fizički izgled, posebno lice, koje djeluje potpuno deformirano od silnih filera i operacija.

Pjevačica je objavila video u kojemu je bila obučena u prozirnu majicu, dok je u prvom planu bilo njeno ”napuhnuto” lice. Snimka je trajala nekoliko sekundi, dok se u pozadini čuo remix njene pjesme ‘Frozen’, inače česta podloga u njenim TikTok videima.

Njeni su fanovi, ali i brojni korisnici društvenih mreža širom svijeta, iskazali zabrinutost, strah, zgražanje i sažaljenje nad kraljicom popa, dok su brojni fanovi poručili da ju vole i da ju treba “ostaviti na miru”.

“Ovo djeluje uznemirujuće”, “Zašto si to radi?”, “Što si je to napravila”, “Uopće ne sliči sebi”,”Ovo me uplašilo”, samo su neki od komentara ispod videa koji je pregledan više od 3,8 milijuna puta.

Na videima koje je objavila ranije vidi se i da je ljubiteljica raznih filtera, pa tako često koristi ”digitalne trepavice”, ali i malene ”pjegice” koje krase njeno filterom zaglađeno lice.

Isto tako neki komentiraju kako bi obitelj trebala pomoći pjevačici te da bi trebala postati svjesna da više nije mlada djevojka i da više nikad neće niti moći izgledati kao nekad, a dijeli se video koji prikazuje Madonnu od njenih početaka do danas, ali i tu veliku fizičku promjenu.