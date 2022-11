KRAJ NEOBIČNOG TJEDNA! Uz priče o afrodizijacima i intimno priznanje saznali smo pobjednika: ‘Oni su se urotili protiv mene’

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Vjerni pratitelji “Večere za 5” ovoga su tjedna pratili zanimljivu slavonsku ekipu, a u posljednjoj je epizodi kandidate ugostio Igor. Bila je to večer i kada se saznaje pobjednik, no gledatelje je vjerojatno više zanimalo kako će se razvijati odnos Ivice i Marice, koji su svakoga dana sve više šokirali svojom komunikacijom.

Već su tijekom vožnje nastale prve rasprave, kada je Ivica odlučio “bocnuti” Maricu s pitanjem tko bi mogao pobijediti. Marica je priznala da smatra da zaslužuje pobjedu, no uvjerena je da su se muški kandidati urotili protiv nje.

Igor je ugostio Maricu, Ivicu, Josipa i Davora u svom mjestu Semeljci te im je zajedno s kćerkom priredio pravi slavonski doček – on je zasvirao tamburicu, a kćer je u nošnji goste nudila kolačima.





Ivica je odmah jasno i glasno odbio kolače, naglasivši kako će mu to smetati aromi tijekom večere, a bunio se i na predjelo. „Lijepo je to sve složeno, ali ja deseti put već govorim da ja ovo predjelo ne mogu priznati jer je to previše jednostavno. To je nešto što se kupi, nareže i servira, znači to mu je minus, i njemu, i Marici i svakome“, pomalo ljutito je rekao Ivica.

Već su se tijekom predjela Ivica i Marica počeli dobacivati, a ona je potom izjavila da bi ga voljela isprobati za kućanske poslove, što je, kako kaže Ivica, prvi put da žena ne želi s njim nešto drugo raditi. Ostali su kandidati za kamere rekli kako ih vide zajedno, koliko god se oni možda ne slagali.

Ivica je tijekom glavnog jela, pečenog mesa i krumpira, ponovo govorio o ženama i afrodizijacima, otkrivši kako je devino mlijeko najbolje za potenciju. Ta je priča očito uzbudila Maricu, koja je nakon cijelog tjedna konačno priznala simpatije prema Ivici: “Htjela bih se izgubiti s Ivicom u šumi da vidim je li to sve istinito, ti njegovi afrodizijaci.”

Počastila je Marica društvo i jednim vicom, ali ga je zapravo uputila Ivici. “Sad ću ja tebi jedan vic ispričati”, počela je, “Bio jedan šumar koji je svaku noć išao čuvati šumu. Susjeda je njegova zato svaku večer išla u šetnju. Pita je prijateljica kako je nije strah noću šetati po šumi. E pa vukova nema, a je**** se znam.”

Za desert je Igor poslužio kolač naziva “Ledeno doba” i oduševio sve za stolom. Ipak, desetku je dobio samo od Snježane, Marica mu je dala devet, Josip osam i Ivica sedam bodova, što je Igora postavilo na drugo mjesto.

Na kraju je Marica Igoru dala devet, Snježana desetku, Josip osmicu te Ivica sedam pa je Igor dobio ukupno 34 bodova. Pobjednik tjedna je Josip, koji se kući vratio s 1000 eura. Večer kraju kandidatu su priveli pjesmom “Inati se Slavonijo”, a Marica nikako nije mogla sakriti razočaranje.