Kontroverzni Desingerica mlatio fanove cipelom, a sada radi ovo: ‘Pokiseli je’

Autor: M.T.

Kontroverzni glazbenik Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, svojim je nastupima izazvao brojne polemike i podijelio javnost. Njegovi nastupi, u kojima djecu “krštava” udarajući ih po glavi, kao i izlasci iz lijesa na pozornicu, šokirali su mnoge. Nedavna snimka na kojoj mu mladić liže stopalo dodatno je podigla prašinu.

Despić je nedavno nastupio u Hrvatskoj, a snimka njegove izvedbe popularne pjesme “Čokolada” objavljena na društvenim mrežama izazvala je brojne komentare. Objavu s opisom “Pokiseli je Desingerica” pratile su različite reakcije publike. Dok neki kritiziraju zakon koji dopušta takve nastupe, drugi brane Despića tvrdeći da publika dobrovoljno kupuje karte za njegove koncerte.

“Kako je moguće da zakon ovo dozvoljava?”, bio je komentar na koji se povela rasprava, a neki od odgovora su bili “Morate shvatiti da su svi ovi ljudi dobrovoljno platili kartu da uđu, ne znam što je on kriv tu”, “Zar su bolji oni koji pišu zakone”, “To sam se isto i ja htjela pitati”. “Sve bih ja ovo poslala na Goli otok.”, “Bože hvala ti što ovo nije bilo u moje vrijeme”, “Uzima pare budalama”, “Strašno. Sodoma i Gomora”, bili su samo neki od komentara publike koji su bili zgroženi.

Podrška roditelja

Unatoč kritikama, Despić ima podršku svojih roditelja. “Roditelji su mi velika podrška. U početku su bili malo skeptični, ali nisam im puno pokušavao objašnjavati,” rekao je. Istaknuo je kako njegova supruga nije ljubomorna, iako joj smetaju neke njegove vulgarne stvari, poput pljuvanja u usta ljudima na nastupima. “Ona nije ljubomorna, ali joj smetaju neke moje stvari. Kada pljujem u usta ljudima, to joj smeta, iako ja ne radim ništa loše. Radim sve što me čini sretnim na toj bini i ona je to prihvatila “, objasnio je.

Desingerica objašnjava da se na pozornici ponaša spontano i da uvijek mijenja svoj scenski nastup. “Ne radim ništa loše, svaki put mijenjam scenski nastup, ja to radim spontano. Kako mi dođe, tako se ponašam”, kazao je. Ističe kako su svi njegovi postupci dio posla i da se ne zamara negativnim kritikama. “Uživam u glazbi. Sve radim iz srca i zato što volim. Sve što ispoljavam, to sam ja i odražava mene kao biće i ličnost”, rekao je tada.

Iako nema pozitivnu sliku u medijima, Despić tvrdi da ga to ne brine jer uživa u svojoj glazbi. Njegovi hitovi, poput “Čokolada,” “Skakavac,” “Tuckavac,” “Rendalića” i “Penetraća,” često se nalaze na vrhu glazbenih ljestvica, a njegova popularnost među mladima ne jenjava.