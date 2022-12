KOJI VRTOGLAVI IZNOSI! ‘Kraljica Božića’ jednom je pjesmom osigurala svoj život: Popularni hit i danas joj donosi milijune

Autor: Dnevno.hr/K.V.

“All I Want For Christmas Is You” jedna je od najslušanijih pjesama i najpopularnijih božićnih hitova, a izvođačica Mariah Carey upravo zahvaljujući toj pjesmi je stekla ogromno bogatstvo. Hit je snimljen 1994. godine te je svakog prosinca u vrhu glazbenih top ljestvica.

Iako je prije toga izdala čak tri albuma, Mariah svoju popularnost može zahvaliti upravo ovom hitu, nastalom u suradnji s glazbenim producentom Walterom Afanasieffom. “Ovu pjesmu napravili smo u vrlo kratkom vremenu, bilo nam je mnogo lakše nego inače. Pokušao sam unijeti neke specifične riječi, tekst koji prije još nikad nismo mogli čuti”, rekao je Afanasieff jednom prilikom.



Pjevačica svake godine na svojem najvećem božićnom hitu zaradi vrtoglave iznose, a samo 2018. pjesma joj je donijela 625 tisuća funti, tj. preko pet milijuna kuna. “All I Want For Christmas Is You” jedna je od božićnih pjesama koje su se našle na albumu tada 23-godišnje pjevačice, na čije ju je snimanje nagovorio tadašnji suprug Tommy Mottola.

No, uspješna karijera nije došla tek tako. Malo kome je poznato da je Mariah imala teško djetinjstvo, posebno zbog svog porijekla. Naime, njezina je majka bjelkinja, dok joj je otac bio afričko-hispanskog porijekla. Nakon što su se rastali, Mariah se često susretala s osudama i uvredama zbog kojih se često morala truditi, kako kaže, više i jače od ostalih.







