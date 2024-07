Kineskinja Rebecca opisala svoju borbu u Hrvatskoj: ‘Za 2-3 godine bit će ti normalno’

Autor: M.T.

Kineskinja Rebecca Zhang, koja je pronašla ljubav u Hrvatskoj i sada živi u Istri, aktivna je na društvenim mrežama, posebno na TikToku, gdje svojim pratiteljima dijeli dojmove i iskustva iz novog života u Hrvatskoj. Njene objave često uključuju videozapise u kojima dijeli što ju je najviše iznenadilo u Hrvatskoj i što joj se ovdje najviše sviđa.

Nedavno je Rebecca na TikToku objavila video u kojem se pozabavila problemom s razumijevanjem nekih hrvatskih riječi, koje joj stvaraju zbunjenost. “Ne znam kada točno koristiti riječi ‘može’ i ‘molim’. Kada zovete nekoga i on se javi – kaže molim. Kada zamolite nekoga da vam nešto doda, kažete molim. Jednostavno ne znam u kojim točno situacijama se koriste ove riječi, čini mi se kao da ih uvijek mogu upotrijebiti”, objasnila je Rebecca.

Također, Rebecca je izrazila zbunjenost oko upotrebe riječi “ajme”. “U početku sam mislila da to znači ‘moliti’. Uvijek sam zbunjena i kad netko kaže ‘bože'”, dodala je. Istaknula je i riječi “užas” i “dobro, ništa”, koje joj nisu potpuno jasne. “Čula sam to nekoliko puta, ali ne znam što to točno znači. Možda i znam, ali ne znam kada koristiti ovu riječ. Ovo me zbunjuje. Naučite me što to znači”, zaključila je Rebecca.

‘Mora da je teško strancima naučiti hrvatski’

Publika na TikToku nije ostala ravnodušna na Rebeccin izazov s hrvatskim jezikom. Komentari su se nizali, a mnogi su se trudili pomoći joj. “Nauči me kako koristiti ove Hrvatske riječi”, “Jako volim svoj jezik, ali mora da je drugim ljudima teško naučiti hrvatski”, “Isto i za mene”, “Teško je ovako pisati i objašnjavati”, “Za 2-3 godine bit će ti normalno”, neki su od komentara koji su joj pomagali u razumijevanju. Jedan korisnik joj je čak pojasnio značenje riječima: “Može=yea, molim?=what?, ajme = omg (disappointed way), užas=terrific, bad, dobro, ništa = it is like saying OK, nothing then.”

Rebecca nije propustila podijeliti ni druge zanimljive stvari koje je otkrila o Hrvatima. U jednom od svojih videa istaknula je kako Hrvati jako puno vremena provode s obitelji. “Neovisno o tome jesu li obitelji male ili velike, Hrvati uvijek imaju obiteljska okupljanja. Članovi obitelji su jako povezani”, rekla je.

Također, Rebecca je podijelila svoje dojmove o hrvatskoj ljubavi prema nogometu. “Njihova ljubav prema nogometu se ne može opisati riječima. Ljudi će prestati raditi što god kako bi gledali utakmicu na ekranu”, istaknula je. Dodala je i da Hrvati ne vole raditi od ponedjeljka do nedjelje. “Hrvati rade da bi živjeli, ne žive da bi radili. Draže im je provoditi vrijeme s obitelji i prijateljima”, rekla je Rebecca. Na kraju, Rebecca je spomenula i hrvatsku strast prema kavi i pušenju. “Hrvati jako vole odlaske na kavu i da su strastveni pušači”, zaključila je, naglašavajući svoje dojmove i iskustva koja je stekla živjevši u Hrvatskoj.