‘KĆI, ŽENA I PAS’: Massima je Domovinski rat naučio važnu lekciju, pokušavali su mu stati na put

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

U petak poslijepodne nakon kratke i teške bolesti preminuo je velikan hrvatske glazbe Massimo Savić. Kako se doznaje, glazbenik je bolovao od karcinoma pluća.

Sredinom prošle godine, gostujuću u emisiji “Premijera” na TV Pinku, Massimo je otkrio da njegovo djetinjstvo nije bilo nimalo idilično, a otkrio je i nevjerojatnu priču o tome kako su se upoznali njegova majka i njegov otac, kako je otplaćivao dugove, tko je taj njegov ‘mali krug velikih ljudi’, a prisjetio se i Domovinskog rata.

“Upoznali su se kada je on bio slijep, slao mi je poklone limuzinom”

“Oni su se upoznali kada je on bio slijep, prije operacije. Mislili su da je neće preživjeti, ali jest. Uz vrlo jaku dioptriju progledao je i rekao mojoj majci: ‘Mogu li ja vas posjetiti kada progledam pa da se vjenčamo’? Rastavila ih je bolest, dijagnosticirali su mu leukemiju, on se uplašio, samo je otišao i umro. Neko vrijeme nismo znali gdje je”, ispričao je pjevač.





“Kasnije smo otkrili da živi s nekom ženom, koja također umire od raka. Strašno ga je pogodila ta bolest, mene također. Svaki put za moj rođendan slao mi je poklone limuzinom”, prisjetio se Massimo.

“Mnogo mu toga nisam stigao reći, umro je kad sam imao šest godina, tako da sam tek kasnije od njegovih prijatelja saznao sve o njemu”, ispričao je.

“Mnogi su me ujedali i pokušavali mi stati na put”

Massimo se tada prisjetio i kako je morao dići kredit od 20 tisuća eura kako bi otplatio dugove.

“Ima već skoro dvadeset godina da sam svoj život apsolutno konsolidirao. Nisam više mogao podnostii poštare koji mi nose plave kuverte. Bacao sam račune, plaćao sam stvari kad bi nestale”, rekao je i dodao da se promijenio: “Ja sam naučio biti pravi provider svoje obitelji i financijski stup”.

Prisjetio se i Domovinskog rata, kad je, nakon odlaska iz grupe Dorian Gray, pokušao ostvariti samostalnu karijeru.

“Mnogi su me ujedali i pokušavali mi stati na put. Za vrijeme rata je bilo svakakvih insinuacija. Taj je rat na mene ostavio dubok utisak. Naučio me da ne dajem povjerenje tek tako i da čuvam svoj mali krug velikih ljudi, to su oni što mi stanu u zagrljaj – kći, žena i pas”, priznao je Massimo.