Kći Vitomire Lončar bori se s ozbiljnim poremećajem: ‘Zvuči strašno, ali dijagnoza daje slobodu’

Autor: T.Š.

Umjetnička ravnateljica kazališta ‘Mala scena’ Buga Marija Šimić proteklog vikenda se udala za violončelistu Mateja Miloševa. Dvojac je sudbonosno ‘da’ izrekao nakon samo sedam mjeseci veze, a Buga je sretnu vijest podijelila na društvenim mrežama gdje je objavila nekoliko fotografija s novopečenim suprugom.

Kći našeg proslavljenog glumačkog para Vitomire Lončar i Ivica Šimića, uspješna je 30-godišnjakinja, koja se, osim u privatnom, ostvarila i na poslovnom planu, a ranije je otkrila kako se zapravo bori s ozbiljnim poremećajem, zbog kojeg mnogi odustaju od velikih planova.

Naime, umjetnička ravnateljica kazališta ‘Mala scena’ ima ADHD, a od saznanja da ima poremećaj, život joj je postao lakši. “Put do dijagnoze je krenuo još 2018. godine kada sam krenula na kognitivno-bihevioralnu psihoterapiju. Shvatila sam kako se s nekim stvarima ne mogu nositi i kako trebam pomoć. I onda kada sam preuzela kazalište Mala scena i kada sam shvatila kako me moji zaposleni ne mogu pratiti, a sada kada sam ja ta koja mora raditi strukturu, sve se raspada, rekla sam – ‘u redu, ne možemo ovako nastaviti jer ćemo svi poludjeti’”, otkrila je ranije u razgovoru za RTL.

“Mama je na početku bila dosta iznenađena”

Opisala je kako je izgledalo samo testiranje. “Zatim sam krenula na testiranje koje je imalo tri kruga. I evo, nakon dva i pol mjeseca sam napokon dobila službenu dijagnozu”, ispričala je Buga. Otkrila je i kako je njena majka reagirala kada je doznala kakvu dojagnozu ima njena kći.

“Moram priznati kako je na početku bila dosta iznenađena, ali moja mama kakva je, dva dana je provela čitajući o ADHD-u, razgovarale smo jako puno i na kraju svega toga mi je napisala: sada mi je sve jasno”, kazala je tada.

Iako kaže da dijagnoza zvuči strašno, njoj je pomoglo saznanje kojim je samu sebe uspjela bolje razumjeti i samim time podići kvalitetu života na novu razinu.

“Dijagnoza zvuči strašno i kao nešto čemu se ne bi trebao veseliti. Pa ipak – kad sam pročitala službeno da je to to – odahnula sam i nasmijala se. Sad mi se objasnilo tako puno stvari. I mogu se prestati kriviti za puno stvari. A najbolje od svega – sad napokon mogu naučiti i shvatiti kako moj mozak funkcionira i to primijeniti, što znači da će se kvaliteta mog života, posla, odnosa – podići na novu razinu. Dijagnoza što se tiče mentalnog zdravlja nije strašna niti te zatvara u kutije. Dijagnoza je ta koja daje slobodu. Jer kad znaš što ti je – onda možeš nešto i poduzeti. Možeš naučiti to navigirati, a onda se otvara jedan cijeli novi svijet”, napisala je, između ostalog, na Instagramu.