Kći našeg kvizaša otkrila: ‘Među nama je više od 30 godina razlike, poznaje me od djetinjstva’

Kći našeg poznatog novinara, putopisca i kvizaša Roberta Paulerića, influencerica Riva Pauletić, od oca je naslijedila ljubav prema putovanjima, a svojim stilom života, ali i izgledom, privlači veliku pažnju na društvenim mrežama.

Prošle godine je privukla pažnju i zajedničkom fotografijom s Ellom Dvornik, a prije dvije godine outfitom od ZG vrećica. Osim toga, atraktivnu Rivu primijetili su i neki domaći glazbenici pa se pojavila u videospotovima za pjesme “SIP” Triljskog repera Grše i “Cura s kvarta” zagrebačkog trepera Hiljsona Mandele.

Iako danas uživa u svom životu i putovanja, posebno posljednjih godinu dana, jer putuje sama, 23-godišnja Splićanka prošla je težak životni period, razvod roditelja.

Sedmero braće i sestara od tri majke

“Nas je sedmero braće i sestara, od tri majke. Moja mama je rodila nas troje, dva starija brata Franka i Vitu i mene. Osim nas, tu je najstariji brat Roko, i juniori Pola, Ivano i Šime. S obzirom na to da smo svi raštrkani, jako je teško pohvatati se sa svima u isto vrijeme. Mi smo sve, samo ne tradicionalna obitelj. Kao za primjer navela bih da brat Roko već nekoliko godina živi u Turskoj, a Franko i Vito su dugi niz godina živjeli u inozemstvu. Kada se uspijemo uhvatiti i družiti bude zbilja prekrasno, a pogotovo sada kad je jedan dio nas već odrastao i nema više onih sitnih djetinjastih prepirki. Na kraju, drago mi je što sam dio velike obitelji jer me to oblikovalo u osobu kakva sam i da budem timski igrač”, otkrila je u razgovoru za Gloriju kada je progovorila o tome kako je razvod njeni roditelja utjecao na njeno odrastanje.

“Razvod roditelja je veliki teret, kako za roditelje, tako i za dijete. Nisam bila svjesna toga sve do nedavno kada sam krenula na psihoterapiju. Dosta toga sam potisnula u sebi i uopće se ne sjećam nekih dijelova svog djetinjstva. Tek kad je psihoterapeut počeo kopati po prošlosti, zajedno smo shvatili da ima materijala na kojima treba raditi. Ipak, smatram, kada roditelji shvate da im više zajedno ne ide – bolja je opcija rastava nego da ostanu u braku samo zbog djece. Mislim da se više štete može nanijeti drugom opcijom”, pojasnila je Riva i otkrila kako, iako nije u vezi, ima posebno rame za plakanje.

“To je bez razmišljanja moj najbolji prijatelj Boris. On je prvotno bio prijatelj moje mame, a onda je spletom okolnosti postao moj najbolji prijatelj. Iako je među nama više od 30 godina razlike, osim što mi je prijatelj, on mi je i mentor i životni savjetnik. Iako me on poznaje od djetinjstva, naša priča kreće tek par godina unazad kada smo se oboje preselili u Zagreb i počeli sve češće družiti. Shvatila sam da me nitko do sada nije razumio kao on, i ne samo razumio, već dovoljno mario da me sasluša, savjetuje i usmjeri u bolji i kvalitetniji život”, pojasnila je Pauletić koja je na pitanje kako na njen posao gleda otac Robert dala pomalo neobičan odgovor. “Kako to obično bude kod očeva, nikad se ne zna jeste li dovoljno dobri ili ne. Nadam se da je ponosan!”