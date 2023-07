Kći kontroverznog Ante Gotovca progovorila o ocu: ‘Bilo je teško, pogotovo kad je sa Simonom krenuo…’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

I dok mnogi znaju da kontroverzni poduzetnik Ante Gotovac sa bivšom suprugom Simonom Mijoković ima kćer Gabrijelu, manje je poznato da ima i stariju kći, 28-godišnji Antonellu Ušić Gotovac, danas uspješnu poduzetnicu, kao i Rafaelu.

Antonellu i Rafaelu Ante Gotovac dobio je u prvom braku sa srednjoškolskom ljubavi Ines Ušić, dok iz drugog braka sa Simonom Mijoković ima kćer Gabrielu. Antonella je u razgovoru za Story ispričala i u kakvim je odnosima s ocem koji se od njege majke razveo nakon mučne i skandalozne borbe.



“Što se tiče tate, iskreno, ne viđamo se često iz razloga što se on odselio iz Hrvatske. Malo je to sve skupa bilo teško kroz cijelo odrastanje jer je on izabrao jedan drugačiji put koji nije bio baš najprimjereniji, pogotovo ne kao uzor djetetu koje je odrastalo u tom trenutku”, rekla je Antonella i otkrila kako je čula da je “krenuo napredovati u pozitivnom smislu”, kao i da je zbog toga ponosna na njega.

“U jednom razdoblju bilo se teško sakriti od očiju javnosti, pogotovo kad je tata sa Simonom krenuo intenzivno po medijima, ali nas je mama dosta zaštitila, bile smo maloljetne i usmjerila nas je u školu.









U tom trenutku je i sama rekla tati: ‘Ako hoćeš to raditi, radi za sebe, ali djecu čuvaj od toga jer oni moraju odrastati i naći svoj put’. Sve i svašta sam prošla, imala sam i dogovor s tatom i jako cijenim što ga je ispoštovao”, otkrila je Antonella koja se s Antom dogovorila da će sama bez njegove javne podrške i isticanja graditi svoju karijeru.