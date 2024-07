Kći Jacquesa Houdeka izrasla je u pravu ljepoticu: ‘Sofia je baš prekrasna’

Autor: T.Š.

Pjevač Jacques Houdek uzeo je ljetni predah od posla uz poneki koncert, a godišnji odmor provodi s obitelji, koja ga je nedavno došla podržati na jednom njegovom nastupu. Inače rijetko objavljuje fotografije sa suprugom i djecom jer svoj privatni život pokušava držati podalje od javnosti, međutim u nekim posebnim trenucima napravi iznimku, baš kao što je to učinio i sada.

”Ono kad tata i na godišnjem pjeva, a cijela familija na okupu i čuva ga. Moji uz mene u srcu”, napisao je glazbenik pored fotografija svoje obitelji, a pažnju je posebno privukla njegova 18-godišnja kći Sofia, koja je otkrila i kako je promijenila imidž.

Naime, prošle godine kada je završavala srednju školu imala je plavu kosu, a čitava obitelj se tom prilikom uskladila u plavim tonovima za njenu maturalnu večer, a tada su mnogi pjevačevi fanovi komentirali kako je Sofia izrasla u pravu ljepoticu.

“Najveća sreća, neopisiva ljubav i vječna inspiracija, motiv i svrha postojanja”

“Prekrasna djevojka”, “Sofia je predivna djevojka! U njoj sam vidjela veliki obiteljski potencijal i snagu kakvu samo žena može imati! Sretno u budućim izazovima draga Sofia”, “Tak’ ste svi simpatični i dragi!! Sve najbolje i čestitam”, “Čestitke vašoj prelijepoj kćeri ,a naravno i vama svima, prelijepa ste obitelj”, “Lijepa djevojka, kao dijamant!”, samo su neki od stotina komentara. Sofia se sada vratila svojoj prirodnoj, smeđoj boji kose.

Podsjetimo, Jacques i Brigita vjenčali su se 2005. godine. Njihovu je ljubav opisao u svojoj pjesmi “Kraljica”, a upravo u tom spotu glumila je i sama Brigita. Osim kćeri Sofije, Jacques sa suprugom Brigitom ima i sina Davida, koji je napunio 11 godina.

“Svoju djecu, Sofiju i Davida, odgajam da izrastu u poštene, dobre i radišne ljude. Sofia je sada završila svoje srednjoškolsko obrazovanje u Samoboru te će nastaviti u Zagrebu, a David je završio treći razred osnovne škole. Obožavam ih i oni su moja najveća sreća, neopisiva ljubav i vječna inspiracija, motiv i svrha postojanja. Biti roditelj danas je poseban izazov, no mislim da sam sa suprugom Brigitom dosad uspio odgojiti prije svega dobre mlade ljude – ono što me najviše veseli jest to što smo kod njih razvili empatiju za druge i što ih vodimo po principu živimo jedni ZA druge, a ne jedni pored drugih. Dat ćemo im svu podršku i odgojiti najbolje što znamo, a onda će poletjeti u svoj život i vjerujem biti vrijedni, ponizni i zahvalni ljudi”, rekao nam je pjevač ranije i otkrio kako Sofija ima zanimljiv glazbeni ukus.









“U našoj kući uvijek ima glazbe – djeca obožavaju glazbu, posebice moja Sofia koja je sama otkrila neke istinske glazbene legende i stvorila svoj glazbeni ukus, na što sam posebice ponosan jer je nitko nije prisiljavao da sluša određenu vrstu glazbe, već je to isključivo njezina volja i odabir. Tako da je njezina soba puna vinila i CD-ova The Beatlesa, grupe Queen, Michaela Jacksona…, a od novije generacije obožava Harryja Stylesa – eto, baš je nedavno bila na njegovu koncertu u Beču i tako proslavila svoje maturantske dane!” otkrio nam je pjevač.