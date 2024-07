Kći bivše hrvatske pjevačice zapanjila publiku, njen tata javno govorio o aferi: ‘Zabavljalo me’

Autor: T.Š.

U nedjelju navečer ispred zagrebačkog HNK-a pjevale su se kultne domaće pjesme u izvedbama Dušana Bućana, Ivana Colarića te Gite Hajdarhodžić koja je okupljenu publiku oduševila izvedbom ”O jednoj mladosti’‘. Gita je kći naše bivše pjevačice Maje Vučić koja je domaćoj publici najpoznatija kao članica grupe Divas koja je nekad žarila i palila našom scenom.

Maja je Gitu dobila u šestogodišnjoj vezi sa 16 godina starijim glumcem i umjetnikom Igorom Hajdarhodžićem, a s kojim je prekinula prije 15 godina. Bio je to jako težak period za cijelu obitelj.

Maja je s tada trogodišnjom Gitom u proljeće 2009. godine iselila iz stana u zagrebačkoj Mesničkoj ulici, koji je par zajedno kupio otišla u podstanarstvo, a na ljeto se uputila roditelja u Kaštel Lukšić.

Vodili dva paralelna života

“Moje mišljenje se nije promijenilo”, rekla je tada Maja, pišu 24sata, misleći na izjavu koju je dala tjedniku Extra, a u kojoj je o prekidu rekla: “Igor i ja smo se razišli jer smo oboje zaključili da naša veza naprosto više ne ide u istom smjeru. Vodili smo dva paralelna života koja su se sve više udaljavala. Ljudi se s godinama mijenjaju pa smo se vjerojatno promijenili i nas dvoje. Jednostavno su nam se životi odvojili. Igor i ja smo svakodnevno u kontaktu zbog naše kćeri i nastojat ćemo biti što bolji partneri u odgoju našeg djeteta.”

Na pitanje ima li prekid veze s Igorovom SMS aferom, Maja je rekla: “Da je bilo veze s aferom, onda bi se tada i završilo”. Naime, Igor je godinu ranije svojoj vršnjakinji, također umjetnici, Branki Z. slao poruke lascivnog sadržaja, kao i eksplicitni MMS. Brankina prijateljica tada je rekla kako je Igor Branku iskoristio.

“Nije problem što se Igor Branki upucavao, već što ju je izigrao i nudio joj pomoć. Kada je ona bila u teškom životnom razdoblju, on je mislio samo kako bi zadovoljio svoje seksualne maštarije”, rekla je Brankina prijateljica, dok je Igor komentirao: “Ne znam što mi je to trebalo, zabavljalo me. Hoćete li vi to objaviti? Znate da nakon toga više neću moći živjeti sa svojom suprugom i kćeri. Nadam se da se iz tih poruka vidi da nas dvoje nismo imali nikakav fizički kontakt.







U dobrim odnosima

Komentirajući prekid s Majom, Igor je rekao kako su se razdvojili po ambicijama, a na pitanje ima li njihov prekid veze s aferom rekao je kako je to ‘potpuno zaboravljeno’.

Maja i Igor upoznali su se u njegovu stanu na Stradunu u Dubrovniku gdje se te večeri okupilo omanje društvo. Ubrzo su prohodali, a tri godine poslije dobili su kćer. U međuvremenu Maja je diplomirala psihologiju te radi u struci.

No, čini se da je bivši par prebrodio nesuglasice. Naime, u srpnju prošle godine nakon dugo vremena ponovno su viđeni u izlasku i to upravo ispred Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu kada je održan koncert u režiji Nikše Kušelja i producenta Ante Gele.

Među tada okupljenim glumcima i opernim pjevačima, nastupala je i Gita, koja je svoje prve pjevačke korake napravila u zboru Zvjezdice. Osim toga, bila je dio prve dječje opere ‘Brundibár’ u Hrvatskoj te pjeva i u HNK-u, u ‘Čarobnoj fruli’.