Kakve veze ima reklama za bombone s Vanninom karijerom? Sve je otkrio Zoran Škugor

Autor: Dnevno.hr/T. Š.

U Tajnama estrade Une TV, glazbeni producent i menadžer Zoran Škugor otkrio je kako je početkom 1990-ih stvorena dance grupa ET i kako je započela karijera danas pop dive Ivane Vrdoljak Vanne, zašto im je prvi album propao te kako je pjesma “Tek je u 12 sati” napravio ‘dancemaniju’ na prostorima bivše Jugoslavije.

Sve je krenulo spotom za jednu reklamu bombona, koji se Škugoru posebno svidio. Bilo je to 1990. godine. Tad još nije znao da su upravo dečki iz benda ET tvorci istog.

Tek par mjeseci kasnije, prišli su mu tad mladi dečki i rekli da bi oni nešto snimali. Objasnili su da su reperi i da su grupa ET te kako imaju i jednu pjevačicu kao člana benda.

Škugor se tad sjetio reklame i pitao ih jesu li to oni snimali, a kad su potvrdili, za Škugora nije bilo dvojbe hoće li im pomoći. “Dečki ne trebamo puno razgovarati, idemo raditi”, rekao im je. Zbog toga je na nekin način reklama za bombone bila i presudna za Vannin početak karijere.

Škugor je dogovorio da im izdavačka kuća Orfej osigura studio i izda prvi album. Nakon sedam, osam mjeseci album je bio gotov, ali je propao, a tu je Škugor odlučio uzeti stvari u svoje ruke, promijeniti ljude koji su radili u studiju i krenuti praktički iz početka.

Priključio im se tad Miro Buljan i krenulo je snimanje prvog albuma nakon prvo propalog albuma. Na tom novom albumu našao se hit “Tek je 12 sati”.

Sve je trajalo nekih 4,5 godina, a onda je Škugor shvatio da im je došao kraj i da će se grupa, bar u tom sastavu, raspasti. Oni u to nisu vjerovali, no ubrzo je Vanna napustila bend i krenula u solo karijeru. “Darko je otišao na svoju stranu, a Adonis je sebi ostavio ime ET i nastavio raditi pod tim imenom” s drugim pjevačicama, pojasnio je Škugor.

“Tako je nastala i tako se raspala velika grupa ET”, zaključio je.