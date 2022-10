‘KAKVA HRABRA ŽENA’: Oglasila se supruga Marka Pecotića, od ovoga se steže grlo!

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Supruga Marka Pecotića Pece, Irena Pecotić, oglasila se putem Instagram Storyja, nakon što je u medijima odjeknula vijest o njenom razvodu, nakon što je Marko početkom ovog tjedna objavio da se razvode, jer je novu ljubav pronašao u svojoj suradnici Silvii Dvornik.

Dok su Marko i Silvia, zbog lavine kritika, odlučili ugasiti svoje Instagram profile, Irena je odlučila na svom ostaviti sve kako je i bilo do sada, uključujući fotografije i videe sa svojim suprugom od kojeg se razvodi nakon 17 godina braka.

Osim što svi znatiželjnici, mogli dobiti uvid u to kako su si donedavno Pecotići javno iskazivali ljubav, Irena je odlučila svima pokazati da uzdignute glave ide gore.





Na svom je profilu objavu fotografiju s osmijehom na licu poručuje:

“Počela je liga, a kad trčiš bole te jedino noge, sve drugo liječiš”, poručila je Irena uz naznaku da to neće biti jedina inspirativnaobjava koju će putem Insta Storyja podijeliti sa svojim pratiteljima. !1/5″, stoji uz objavu na kojoj se vidi da je baterije otišla napuniti, a negativnu energiju, ukoliko postoji, izbaciti dobrim treningom.

Inače, trčanje je Irenina njezina omiljena aktivnost, a prije je često trčala i sa suprugom i zajedno su sudjelovali u utrkama.

Ovoj simpatičnoj farmaceutkinji ovaj je tjedan, nakon suprugovog priznanja, rapidno počeo rasti broj pratitelja na društvenim mrežama, koji su joj uputili brojne riječi podrške. “Kakva hrabra žena”, “Samo naprijed”, “Zaslužuješ puno bolje”, neke su poruke ohrabrenja koje su Ireni uputili korisnici društvenih mreža.

“Istina je da imam novu osobu i novu ljubav, razlozi za razvod su prestanak jedne ljubavi i vjerovanje u novu, kao i novi početak, vrijeme će pokazati što će biti, a o novoj osobi… to moram pričati s njom da vidim slaže li se da to bude službeno, bez obzira što je i s druge strane to riješeno”, rekao je Marko početkom tjedna za medije, a nedugo nakon toga priznao je kako je njegova nova ljubav Silvia Dvornik s kojom zajedno nastupa zadnje dvije godine.