KAKVA DIVNA GESTA, OVO ĆE PAMTITI CIJELI ŽIVOT: Kedžo posjetio Daruvarku koja boluje od multiple kako bi joj zapjevao!

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Daruvarka Slađana Sabo velika je obožavateljica pjevača Damira Kedže koji je u lipnju dao obećanje da će ju osobno posjetiti u njenom domu kada ponovno dođe u Daruvar, što je sada i učinio, jer zbog bolesti Slađana ne može ići na koncert omiljenog pjevača.

Naime, Slađana već 14 godina boluje od multiple skleroze, zbog čega posljednje dvije godine provodi u kolicima, no usprkos tome imala je veliku želju otići na pjevačev koncert kada je pjevao na Vinodaru, tradicionalnoj manifestaciji Daruvara. Zbog slabosti nije mogla otići do daruvarskog trga, a njena prijateljica Višnja vidjela je koliko je Slađana zbog toga bila tužna, pa je odlučila uzeti stvar u svoje ruke. Došla je do Kedže i dogovorila susret koji će Slađana pamtit cijeli život.

“Stvarno me jako iznenadio koliko je divan, pristojan, pozitivan, pristupačan, naprosto jedan jednostavan čovjek. Ja sam, naravno, ostala bez teksta kad je došao. A stvarno mogu puno pričati”, rekla je Slađana, piše Moj portal.





“Rekli su mi da će doći poslije tonske probe, nekako nisam u to vjerovala jer je ipak zvijezda. Osim toga, došao je u Daruvar održati koncert, a ne mene posjetiti “, dodala je. Kedžo joj je otpjevao pjesmu koju je sama odabrala, a to je bila Izbor je tvoj. “Ovako nešto se čovjeku dogodi jednom u život. Hvala mu na tome”, kaže Slađana.