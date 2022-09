KAKVA BOMBA: Hrvatski glumac snimljen s glumicom iz filmova o Jamesu Bondu dok su razmjenjivali nježnosti

Naomie Harris, zgodna glumica poznata po filmovima o Jamesu Bondu, u kojima je čak tri puta utjelovila Eve Moneypenny, provela je nezaboravan vikend i to u društvu markantnog Davora Tomića, glumca hrvatskih korijena.

Kako doznaje Daily Mail, par je proveo nezaboravan vikend u Firenzi, gdje se udavala Tomićeva sestra Ana. Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije na kojima Tomić Naomie namješta sandalu i pomaže joj preobuti se, a fotografirani su u vrlo prisnim pozama na kojima je Tomić lagano obujmio glumicu oko bokova.

Naomie je kasnije podijelila zanimljivu objavu zbog kojeg su mnogi naslutili da se između glumaca događa nešto više.

Bond star Naomie Harris snuggles up at the wedding to budding actor Davor Tomichttps://t.co/w70YtTKsTP pic.twitter.com/HbiGAC0yDC

— NowMyNews (@NowMyNews) June 28, 2022