KAKAV ŠOK! UMRO JE RAY LIOTTA: Najveću slavu stekao ulogom Henryja Hilla u filmu Dobri momci

Autor: Dnevno.hr/T. Š.

Tužnu vijest o smrti glumca Raya Liotta, najpoznatijeg po ulozi Henryja Hilla u Scorseseovom filmu Dobri momci, objavili su američki mediji.

Kako navode mediji, 67-godišnji glumac preminuo je u snu u Dominikanskoj Republici gdje je snimao film Dangerous Water.

Liotta je u posljednje vrijeme radio na brojnim novim projektima među kojima se ističu The Many Saints of Newark, Marriage Story i No Sudden Move. Nedavno je završio i snimanje filma Cocaine Bear, a trebao se pojaviti i u filmu The Substance uz Demi Moore.





Liotta je najveću slavu ostvario ulogom Henryja Hilla u filmu Dobri momci Martina Scorsesea. Mnogi i danas tvrde da je to najbolji filma mafijaške tematike ikad snimljen.

Liotta je iza sebe ostavio kćer Karen i zaručnicu Jacy Nittolo s kojom se uskoro trebao vjenčati.