KAKAV GNJUSAN KOMENTAR! Ingrid Divković sjajno spustila ‘finoj dami’: ‘Moj ružni nos koji para oblake…’

Autor: T. Š.

Domaća spisateljica i stručnjakinja za ljubav iz prve sezone RTL-ova showa ‘Brak na prvu’, Ingrid Divković (36) na svom je Instagram profilu objavila post u kojem je prokomentirala gnjusan komentar koji je o sebi pročitala ispod jednog medijskog članka.

“Nedavno sam podno jednog “inteligentnog” medijskog članka u kojemu bijah glavni akter, pročitala leteći komentar jedne fine dame kako baš i nisam neka pi*ka i da kad god me vidi pita se što muškarci vide u meni, kad sve što ona vidi jest citiram dalje, moj ružni nos koji para oblake i da bi mi bilo najbolje operirati tu moju ružnu nosinu”, započela je spisateljica.

“Taj sam komentar iskrena da budem pročitala nekoliko puta. Prvo, dojmio me se gospođin vokabular, drugo, dojmila me se strast kojom je komentar napisan i treće, i meni najbitnije, dojmio me se osjećaj koji je taj komentar izazvao u meni. Jesam li bila tužna, ljuta ili nešto treće?

Iskreno, bijah oboje, ali najviše od svega bijah sretna jer sam taj tren spoznala snagu jebenog njuha kojeg upravo zahvaljujući svom unutarnjem, ali i očito vanjskom nosu razvih kroz sve ove godine javnog života, života koji je kao po nekom napisanom pravilu serviran svima (jer tako izgleda), a koji je zapravo apriori serviran meni, prije nego svima ostalima. Upravo mi je taj moj nos omogućio da prije mnogih drugih nanjušim sve te male, opasne, maliciozne umove (poput nje)… da ih nanjušim i produžim.









Na kraju krajeva, ja zaista ne mogu ni zamisliti kako bi bilo imati mali, savršeni prćasti nosić kroz koji jedva da uđe malo svježeg zraka, a kamoli more svakojakih životnih mirisa koji su jednom piscu prijeko potrebni. Evo, upravo se sjetih najdraže Julie Roberts čiji je prirodni nos uz njezin zarazni osmijeh, zaštitni znak. A žena toliko zrači da ne može biti ljepša.

Zaključak: Bože, hvala ti na genetici i nesvakidašnjem daru, ja evo već danima boravim i dišem u Osijeku, a zahvaljujući svojoj nesavršenoj nosini kad god to poželim, udišem more …

Jer, MORE mi se.

P.s. Ugodan vikend svima. I ne zaboravimo biti oprezni s nosićima. Kako svojim, tako i tuđim”, poručila je spisateljica koja zapravo neodoljivo podsjeća na spomenutu glumicu i to posebno njenim usnama, očima, pa i nosom. Sva sreća pa ima dovoljno samopouzdanja da ju ovakvi obijesni komentari, koje nažalost sve češće viđamo, ne mogu nimalo pokolebati.