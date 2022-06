‘KAK VENERA, SVE NA SVOM MJESTU’ Snježana Mehun objavila ‘popeglane’ fotke, fanovi oduševljeni

Autor: Dnevno.hr/T. Š.

Poduzetnica Snježana Schillinger ex. Mehun nedavno je zablistala u hrabroj kreaciji u Luna parku zabavni centar Zagiland na Prisavlju, gdje je održana modna revija njenog brenda Duchess.

Iako komplimenata, poput “još uvijek je komad i pol”, nije nedostajalo, dio korisnika društvenih mreža okarakterizirao je njen stajling vulgarnim.

“Pa vidi li ona sebe u ogledalu?!Grozno”, “Moj bi joj savjet bio da bi bolje bilo da provjeri karotidne žile u kakvom su stanju, vidljivije su od dekoltea. Zdravlje iznad svega…”, “Vulgarno”, “Budi žena svojih godina”, “Godine treba znati nositi ponosno. A o ukusima se ne raspravlja”, kritizirali su neki neretuširane Snježanine fotografije. Čini se da im se više sviđa vidjeti fotografije provučene kroz nekoliko filtera.





Naime, poznato je da Snježana često ističe kako najviše voli kad ju fotografira njen suprug Franz. Potvrdila je to i posljednjom objavom na svom Instagram profilu.

“Muž me slikao za tradiconalan serijal Insta fotki “sezona je otvorena” u badiću. I to će biti to od slika u badiću, što se slikalo, slikalo se! Moramo ostaviti prostora neudatima! A što ću od njega kada me najbolje slika!”, poručila je poduzetnica.

“Koji komad”, “U očima se vidi koliko zračiš, koliko si sretna. Samo tako dalje, “Odmor za oči”, “Kak Venera, sve na svom mjestu. Viš kak su fotke super!”, neki su od komplimenata ispod objave.

View this post on Instagram A post shared by Snjezana Schillinger (@snjezana_schillinger)







Upravo ovakva razlika u fotografijama koje poznate osobe objavljuju na Instagramu, u odnosu na one koje prikazuju stvarno stanje, zasmetala je ljetos fanovima njene prijateljice, Nives Celzijus, nakon što su objavljenje paparazzo fotografije dok se odmarala u Tisnom.

Tad je za portal Dnevno.hr progovorila o nametnutim idealima ljepote i ‘spornim’ fotografijama koje su procurile u medijima.









“Ovdje nije bila riječ o celulitu, već ljudskoj potrebi da si nahrani ego poništavajući kvalitete druge osobe. Generalno nemam problema s takvim fotografijama jer zapravo ukazuju da i mi javne ličnosti smo samo ljudi i da ne možemo izgledati reprezentativno u svim uvjetima i okolnostima kao što je i sjajan pokazatelj koliko dobro, uspravno držanje potpuno transformira naše tijelo.

Jedino mi je malo scary to saznanje da jednostavno kao javna ličnost si nezaštićen, nemaš prava na opuštanje, odmor, tugu, mir i da postoje stalkeri koji ni najmanje ne poštuju tvoju privatnost”, komentirala je.

Zanimljivo, prije nekoliko dana Nives je pokazala da je malo promijenila taktitu te je odmah na početku sezone sunčanja i uživanja u morskim radostima sama u prvi plan istaknula – vlastiti celulit.

“Celulit na sunce”, poručila je lijepa Nives i za komentar dobila brojne pohvale. “Bravo. I tvoj celulit je lijep kao i ti”, poručili su njeni fanovi.