JURICA PAĐEN: ‘Bacili su mi dio boce u glavu, doslovno je bio bum! Frajer me pogodio dva centimetra od oka’

Uoči mini koncerta s Aerodromom u TOP MUSIC DESK-u TOP RADIJA, Jurica Pađen otkrio je koji nastup neće nikada zaboraviti, a osvrnuo se i na show ‘Zvijezde pjevaju’ u kojem je sudjelovao kao član žirija.

Jurica Pađen i Aerodrom u lipnju će nastupiti u Banjoj Luci na tvrđavi Kastel, a na jesen ih čekaju i dva koncerta u Švedskoj. Razgovarajući o koncertnim aktivnosti, voditeljica Tamara Loos upitala je i koji bi nastup posebno izdvojili.

Bocom u glavu

“Nije mi najdraži, ali mi je ostao u posebnom sjećanju. Na BOOM festivalu u Novom Sadu bacili su mi dio boce u glavu, doslovno je bio bum. Frajer je bacio grlić od boce i pogodio me dva centimetra od oka”, prisjetio se Pađen.





“No hard feelings”

U zadnje vrijeme gledali smo ga redovito na malim ekranima kao člana žirija u emisiji ‘Zvijezde pjevaju’.

“To ti je kao učiteljica u školi. Ako si joj simpa, uvijek ćeš dobiti veću ocjenu. Uvijek se trudim biti skroz subjektivan. Ako je meni dobro, može ovaj do mene stisnuti četiri ili 10. To je emisija koja ima namjeru zabaviti ljude i ja sam to tako doživio. No hard feelings. Ako nekoga slučajno povrijedi moja ocjena ili opaska, onda nije shvatio bit svega”, kazao je.

Obrada pjesama

Jurica Pađen jedan je od naših najboljih skladatelja što je potvrdilo i Hrvatsko društvo skladatelja izdavši mu notni album s čime se može pohvaliti samo 17 najistaknutijih hrvatskih autora. Da je riječ o našem velikom glazbeniku, potvrđuje i to što su mnogi strani glazbenici obrađivali njegove pjesme.

“Kontaktirali su me Poljaci i Finci. U Srbiji su me obrađivali, i neki izvođači u Hrvatskoj koji nisu pitali. Pjesma je za to da se izvodi, ja nikad nisam pravio probleme oko toga. Ima onih koji se naljute. Mislim, kada sam bio u Azri, mi smo i Beatlese obrađivali, pa ih nismo pitali smijemo li svirati njihove pjesme”, otkrio je Pađen.

Dotakli su se i skladbe ‘Confidante’ legendarnog Paula McCartneyja koja je iznimno slična Pađenovoj pjesmi ‘Samo me draga ne ostavi’. Naime, utvrđena je podudarnost od čak 97% pa se spominjala i tužba. “Ma ne, gdje ću čovjeka… Da je on u lovi ja bih ga tužio, ali ovako…”, nasmijao se.