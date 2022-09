JOVANA JEREMIĆ NAKON GLASINA O PREKIDU: ‘Lagao me svo vrijeme, ljubav je prerasla u mržnju!’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Srpska voditeljica Jovana Jeremić pažnju javnosti često privlači raznim javnim istupima, jednako kao i odjevnim kombinacijama u kojima se pojavljujuje pred malim ekranima. Više puta pažnju je privukla komentiranjem muškog-ženskih odnosa, ali i viđenjima onoga kakav treba biti njen muškarac.

No, o privatnom životu srpske voditeljice vrlo se malo zna. Novinarima o svojim partnerima ne voli govoriti, no sada se oglasila nakon što se počelo šuškati o prekidu njene veze s poduzetnikom Nenadom Stankovićem.

Osim o tome, pjevačica je progovorila o ljubavnom životu, bivšim partnerima i otkrila da jednog bivšeg posebno pamti, no ne po dobru.





“I dalje aktualno”

“Pisalo se svašta ovih dana, ali ono što je i dalje aktualno je da sam i dalje u vezi u kojoj sam i bila. Vidjet ćemo što će se događati u budućnosti, svaki odnos ima i uspone i padove, neke začkuljice…Najvažnije je to da sam ja sretna i da trenutno uživam u ljubavi, pažnji i svemu tome što mi moj partner pruža”, komentirala je Jovana i time demantirala šuškanja o prekidu veze.

“Meni to traje nekoliko dana, ali čak nekad ni toliko”

Otkrila je potom i kakva je u ljubavi i patnji, ali i da su njeni bivši partneri njene najveće ljubavi, osim jednog.









“Što se patnje tiče, ja se trudim da ne patim u ljubavi, zato što sam previše racionalna. Ja kad vidim da nešto ne ide i da to nema perspektive, ja u taj odnos ne ulažem.

Događalo mi se da imam odnose koji traju određeni vremenski period, koliko god netko smatrao da je ovo loše što ću reći, ali ja uvijek govorim ta nepopularna, ali realna mišljenja – svatko ima svoju uporabnu vrijednost. Ja sam u životu sve svoje partnere voljela, i oni to znaju. Kad me pitaju koja mi je najveća ljubav, moj odgovor je da je to svaka, jer je ona bila najveća u nekom momentu. Da se vratim na patnju, meni to traje nekoliko dana, ali čak nekad ni toliko”, istaknula je.







“Krajnji muški manipulator”

Samo jednom u životu je, kaže, bila povrijeđena i izmanipulirana.

“Meni se samo jednom u životu dogodilo da budem povrijeđena. Bila sam izmanipulirana u ljubavi, želim otvoreno o tome govoriti. Bila sam prevarena emotivno od strane jednog muškarca koji je bio jedan krajnji muški manipulator, koji je zlorabio moju dobrotu i dugogodišnje prijateljstvo koje sam ja imala s njim.

Lagao me je svo vrijeme, bila sam strašno povrijeđena i trebalo mi je dugo da se oporavim od toga, a onda je ta ljubav prerasla u mržnju koju ja i dan-danas pokušavam kanalizirati kada ga vidim i sretnem”, rekla je Jeremićeva u emisiji “Premijera-vikend specijal”.