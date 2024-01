Jovana Jeremić nahvalila svog pekara, otkrila kakav je u krevetu: ‘Praćka i sajla’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Kotroverzna srpska voditeljica Jovana Jeremić otkrila je za tamošnje medije kako je njen partner, vlasnik lanca pekara Dragan Stanković, zaslužan za njenu liniju. Voditeljica je otkrila i kako joj je upravo on sugerirao kako da se odijeva, odnosno da se ne odijeva vulgarno, što je ona i poslušala. Dodala je kako se promijenila od kada je s njim.

“Jest, kako nije zaslužan, redovan se*s za doručak, ručak i večeru. Dobar je Dragan, odličan, mogu da ti kažem. Može to Dragan ispratiti sve, trudi se. Nemoj sumnjati, previše je dominantan, on prati čak i ovaj razgovor iako nije s nama, on je Veliki Brat u svakom smislu”, otkrila je Jovana za Republiku.

“Dragan je korigirao moje jelovnike”

“Super je s**s, to se podrazumijeva, ali i zdrava prehrana i redovan trening su bitni. Treniram svaki dan, vodim računa, ali, pored se**a i vođenja ljubavi, ja vodim ljubav jer Dragana volim. Gdje je Dragan mene najviše podržao? Da smršavim. On mi je dao vjetar u leđa da smršavim još tri-četiri kilograma, da bih bila, kako je on rekao, praćka i sajla”, dodala je Jeremićeva.

“Rekao mi je: “Bit ćeš još ljepša ako smršaviš još tri-četiri kilograma”, pitala sam kako, onda je on korigirao moje jelovnike pored nutricioniste, uputio me u taj kalorijski unos koji ne smijem prijeći, svaki dan što trebam potrošiti i stvarno sam smršavila, ali najvažnije je što sam se ja redefinirala, to su mnogi primijetili “, objasnila je voditeljica.

“Voli me vidjeti u damskim kombinacijama”

“On je veliki džentlmen i voli me vidjeti u damskim kombinacijama. Malo mi je sugerirao, dva-tri puta, ne voli da budem pretjerano gola. Sugerira, zamoli me da to bude nešto se**i jer on voli kad sam ultra se**i, ali da ne budem vulgarna. Nego se**i provokativna, a opet dama”, otkrila je Jovana.









“U pravu je, on me dosta korigirao posljednjih mjeseci koliko smo u vezi i, kao što vidiš, izgledam nikad bolje, to je malo zbog njega. Želim da bude ponosan na mene, važno mi je da i on bude sretan zato što sam njegova žena”, zaključila je Jeremić.









Inače, voditeljica je ranije izjavila da bi se za svoju publiku skinula i pred malim ekranima, no čini se da pored Dragana to ipak neće učiniti.